छत्तीसगढ़ के मौसम का ताजा हाल, तापमान बढ़ने से सर्दी हुई कम, लोगों को मिली थोड़ी राहत

मौसम वैज्ञानिक सुनील गुप्ता ने आगे बताया कि सोमवार और मंगलवार को दो दिनों तक तापमान स्थिर रहेंगे. जिसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी. पूरे इंडिया में तीन से चार सिस्टम काम कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पास एक लो प्रेशर एरिया काम कर रहा है, जो की डिप्रेशन में कन्वर्ट होने वाला है.

छत्तीसगढ़ के मौसम वैज्ञानिक सुनील गुप्ता ने बताया कि अभी छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान बढ़ा हुआ है. रायपुर में आज की तारीख में न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री पर पहुंच गया है. पिछले 6 दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री बढ़ गया है.

6 दिनों के पहले तक छत्तीसगढ़ में उत्तर से हवा आने के कारण सभी शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी. आने वाले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा. उसके बाद फिर एक बार न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड का एहसास भी होने लगेगा.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है. रायपुर सहित सभी जिलों में पिछले 6 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाओं का आगमन बंद होने के बाद अब प्रदेश में पश्चिम से हवा चल रही है जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है.

छत्तीसगढ़ में पश्चिम से आ रही हवाएं (ETV BHARAT)

हवा की दिशा में भी काफी कुछ चेंजस आया है. नॉर्थ के बजाय वेस्ट से हवाएं चल रही है. इस वजह से ठंड के बजाय गर्मी महसूस की जा रही है. न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है. हवा की दिशा पश्चिम से बदलकर उत्तर या उत्तर पूर्वी हो जाती है तो मिनिमम तापमान में कमी आएगी. जिसके बाद फिर से ठंड का एहसास होने लगेगा- सुनील गुप्ता, मौसम वैज्ञानिक, रायपुर

सरगुजा के न्यूनतम तापमान में हुआ इजाफा

वर्तमान में उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के आसपास बना हुआ है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री के आसपास पहुंच गया है. ठीक इसी तरह की स्थिति दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में देखने को मिल रही है. यहां न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के करीब पहुंच गया है.

पश्चिम से हवा आने की वजह से मौसम में गर्मी

मौसम वैज्ञानिक सुनील गुप्ता ने बताया कि ठंड बढ़ने के पीछे मुख्य वजह उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवा है. जो हवाएं नॉर्थ ईस्ट से चलती है वह ठंडी के साथ थोड़ी फॉगी रहती है. जो हवा पूर्व से चलती है वह अपेक्षाकृत गर्म होती है. दक्षिण से जो हवा आएगी उसमें नमी के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है. पश्चिम से जो हवा आती है वह हॉट वेदर यानी गर्म हवा आती है. पिछले दो-तीन दिनों से हवा की दिशा उत्तर से बदलकर पश्चिम से आ रही है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ी हुई है.

रविवार को रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कैसा तापमान रहा. आइए उस पर नजर डालते हैं.

रायपुर का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

बिलासपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

जगदलपुर का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

दुर्ग का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14.1 डिग्री सेल्सियस रहा.

राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.