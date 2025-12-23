ETV Bharat / state

₹सवा करोड़ की ज्वेलरी चोरी मामला, यूपी से जुड़ा कनेक्शन, 30 से ज्यादा पुलिस कर्मी खंगाल रहे सबूत

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के मुखानी थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स की शॉप पर सवा करोड़ के जेवर चोरी मामले में नैनीताल जिला पुलिस टीम यूपी के कई जिलों में डेरा डाले हुए है. घटना के खुलासे के लिए 30 से अधिक तेज तर्रार पुलिस कर्मियों को लगाया गया है. सर्विलांस, सीडीआर और मुखबिर के इनपुट के आधार पर टीम अलग-अलग कार्य कर रही है. अब तक पुलिस दो दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है. पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है.

मुखानी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में हुई सवा करोड़ के ज्वेली चोरी की घटना को तीन दिन बीत चुके हैं. लेकिन पुलिस के हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं. हालांकि एसएसपी मंजू नाथ टीसी द्वारा कई टीमों का गठन कर टीमों को अलग अलग राज्यों में दबिश देने के लिए रवाना किया गया है. इसके अलावा एक टीम सीसीटीवी फुटेज से कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रही है. हालांकि, पुलिस अधिकारी कुछ अहम सुराग हाथ लगने की बात कह रहे हैं. घटना के खुलासे के लिए टीम ने नेपाल सीमा से लगते हुए यूपी के जिलों में डेरा डाला हुआ है.

हल्द्वानी में ज्वेलरी चोरी मामले में पुलिस की जांच यूपी तक पहुंची (VIDO-ETV Bharat)

एसपी सीटी मनोज कत्याल ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया है. आधा दर्जन टीम अलग-अलग क्षेत्र में दबिश दे रही है. लगभग दो दर्जन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. घटना के खुलासे के लिए 30 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया है. जैसे-जैसे इनपुट मिल रहा है, उस दिशा की ओर टीम को लगाया जा रहा है. पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

कई चोरों के शामिल होने की संभावना: तीन दिन पूर्व मुखानी थाना क्षेत्र में राधिका ज्वेलर्स में हुई एक करोड़ से अधिक की ज्वेलरी चोरी मामले में पुलिस मान रही थी कि पांच लोगों ने घटना को अंजाम दिया है. लेकिन जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, संख्या में इजाफा हो रहा है.