₹सवा करोड़ की ज्वेलरी चोरी मामला, यूपी से जुड़ा कनेक्शन, 30 से ज्यादा पुलिस कर्मी खंगाल रहे सबूत

हल्द्वानी में ज्वेलरी चोरी मामले में पुलिस की जांच यूपी तक पहुंच चुकी है. आधा दर्जन टीम अलग-अलग क्षेत्र में दबिश दे रही है.

THEFT AT JEWELRY SHOP
सवा करोड़ की ज्वेलरी चोरी मामले में नैनीताल पुलिस ने यूपी में डाला डेरा (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 23, 2025 at 9:45 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के मुखानी थाना क्षेत्र में ज्वेलर्स की शॉप पर सवा करोड़ के जेवर चोरी मामले में नैनीताल जिला पुलिस टीम यूपी के कई जिलों में डेरा डाले हुए है. घटना के खुलासे के लिए 30 से अधिक तेज तर्रार पुलिस कर्मियों को लगाया गया है. सर्विलांस, सीडीआर और मुखबिर के इनपुट के आधार पर टीम अलग-अलग कार्य कर रही है. अब तक पुलिस दो दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है. पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है.

मुखानी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में हुई सवा करोड़ के ज्वेली चोरी की घटना को तीन दिन बीत चुके हैं. लेकिन पुलिस के हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं. हालांकि एसएसपी मंजू नाथ टीसी द्वारा कई टीमों का गठन कर टीमों को अलग अलग राज्यों में दबिश देने के लिए रवाना किया गया है. इसके अलावा एक टीम सीसीटीवी फुटेज से कड़ी को जोड़ने का प्रयास कर रही है. हालांकि, पुलिस अधिकारी कुछ अहम सुराग हाथ लगने की बात कह रहे हैं. घटना के खुलासे के लिए टीम ने नेपाल सीमा से लगते हुए यूपी के जिलों में डेरा डाला हुआ है.

हल्द्वानी में ज्वेलरी चोरी मामले में पुलिस की जांच यूपी तक पहुंची (VIDO-ETV Bharat)

एसपी सीटी मनोज कत्याल ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर टीम का गठन किया गया है. आधा दर्जन टीम अलग-अलग क्षेत्र में दबिश दे रही है. लगभग दो दर्जन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. घटना के खुलासे के लिए 30 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया है. जैसे-जैसे इनपुट मिल रहा है, उस दिशा की ओर टीम को लगाया जा रहा है. पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

कई चोरों के शामिल होने की संभावना: तीन दिन पूर्व मुखानी थाना क्षेत्र में राधिका ज्वेलर्स में हुई एक करोड़ से अधिक की ज्वेलरी चोरी मामले में पुलिस मान रही थी कि पांच लोगों ने घटना को अंजाम दिया है. लेकिन जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, संख्या में इजाफा हो रहा है.

19 दिसंबर को राधिका ज्वेलर्स शॉप में हुई थी सवा करोड़ के ज्वेलरी की चोरी. (PHOTO-ETV Bharat)

250 में किया था ऑटो बुक: शुक्रवार की रात राधिका ज्वेलर्स शॉप में सवा करोड़ की ज्वेलरी चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रात में ऑटो बुक कर सिंधी चौराह पहुंचे थे. अमूमन रात में मुखानी से हल्द्वानी तक ऑटो चालक 200 रुपए लेते हैं, लेकिन चोरों द्वारा ऑटो चालक को 250 रुपए दिए गए थे. पुलिस टीम चालक से पूछताछ कर रही है.

पुलिस टीम को मिले कुछ संदिग्धों के आधार कार्ड: ज्वेलर्स शॉप में सवा करोड़ की ज्वेलरी चोरी मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं. जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों के आधार कार्ड भी शामिल हैं. पुलिस टीम आधार कार्ड की जांच कर रही है. बरामद आधार कार्ड सही है या फर्जी? इसकी जांच की जा रही है. आधार कार्ड यूपी के बताए जा रहे हैं.

हर एंगल से पुलिस कर रही जांच (PHOTO-ETV Bharat)

रुद्रपुर में हो चुकी है ऐसी ही घटना: वर्ष 2023 में भी उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था. रुद्रपुर-किच्छा नेशनल हाईवे स्थित भदईपूरा में अज्ञात चोरों द्वारा पहले ज्वेलरी शॉप के बगल की खाली दुकान को किराए पर लिया और उसकी दीवार को काटकर ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी कर चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे. जिसमें पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे थे. अब पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज का मिलान हल्द्वानी की घटना से कर रही है.

₹1 करोड़ की ज्वेलरी चोरी, चोरों ने बगल में रहकर 40 दिन तक की रेकी, किसी को नहीं लगी भनक

TAGGED:

ज्वेलरी शॉप में चोरी
सवा करोड़ की ज्वेलरी चोरी
THEFT AT RADHIKA JEWELERS
JEWELRY SHOP ROBBED IN HALDWANI
