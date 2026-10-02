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ताला नगरी की विरासत का नया दरवाजा! 100 साल पुराने उद्योग की कहानी बयां करेगा अलीगढ़ का ‘लॉक म्यूजियम’, जानिए क्या है खास

अलीगढ़ का ‘लॉक म्यूजियम’ ( Photo Credit; ETV Bharat )

अलीगढ़ : ताले और तालीम के लिए मशहूर अलीगढ़ अब दुनियाभर में अपनी औद्योगिक विरासत को एक नई पहचान देने की तैयारी में है. शहर में जल्द ही 37 करोड़ की लागत से लॉक म्यूजियम और अर्बन कल्चरल सेंटर तैयार किया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत इस बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. काम को तेजी से शुरू करने के लिए सरकार ने पहली किस्त के रूप में 10.24 करोड़ यानी 35 प्रतिशत राशि भी जारी कर दी है. इस रिपोर्ट में जानिए कि संग्रहालय में क्या-क्या खास होगा और कार्य प्रगति की स्थिति क्या है. पढ़िए...

अलीगढ़ का लॉक म्यूजियम (Video Credit; ETV Bharat) अलीगढ़ का ताला उद्योग केवल शहर की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसकी पहचान और सामाजिक-औद्योगिक इतिहास से जुड़ी है. पीढ़ियों से कारीगर और कारोबारी ताला निर्माण से जुड़े हैं. छोटे स्तर की वर्कशॉप से लेकर बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक इस उद्योग ने शहर की अर्थव्यवस्था को आकार दिया है. अब इसी विरासत को एक स्थायी स्वरूप देने की तैयारी है. इस लॉक म्यूजियम में अलीगढ़ के ताला उद्योग की यात्रा को एक क्रम में दिखाया जाएगा. दर्शक यह देख सकेंगे कि किस तरह पारंपरिक ताले धीरे-धीरे आधुनिक तकनीक से जुड़े और आज स्मार्ट लॉक, डिजिटल सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा तक पहुंच गए हैं. निरीक्षण करते अधिकारी (Photo Credit; ETV Bharat) ये सब भी होगा इस म्यूजियम को केवल पुराने सामान को प्रदर्शित करने वाली जगह के बजाय इतिहास, उद्योग, तकनीक, शिक्षा, मनोरंजन और पर्यटन के एकीकृत केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है. इसमें जहां एक ओर पुराने दौर में हाथों से बनाए जाने वाले तालों और कारीगरों की मेहनत की कहानी दिखाई जाएगी, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट लॉक, बायोमेट्रिक, फेस रिकॉग्निशन और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस परियोजना के आकार लेने के बाद अलीगढ़ के ताला उद्योग को पर्यटन, ब्रांडिंग और कारोबारी संपर्क के लिहाज से नया मंच मिलेगा. साथ ही, जेवर एयरपोर्ट से आने वाले देसी-विदेशी कारोबारी और पर्यटक अलीगढ़ की औद्योगिक पहचान से सीधे रूबरू हो सकेंगे. लॉक म्यूजियम (Photo Credit; ETV Bharat) परियोजना की पहली किस्त जारी



नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि 37 करोड़ की लागत से लॉक म्यूजियम और अर्बन कल्चरल सेंटर बनने जा रहा है. इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सरकार ने पहली किस्त के रूप में लगभग 10.24 करोड़ राशि जारी कर दी है. अब एक्सपर्ट्स की मदद से इसका नक्शा और प्लान तैयार किया जाएगा. अगले 6 से 7 महीनों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. कहां बनेगा लॉक म्यूजियम ? इस म्यूजियम के लिए जवाहर भवन के सामने जमीन प्रस्तावित है. बीते गुरुवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सिविल इंजीनियर और अर्बन प्लानर की टीम के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए.