ताला नगरी की विरासत का नया दरवाजा! 100 साल पुराने उद्योग की कहानी बयां करेगा अलीगढ़ का ‘लॉक म्यूजियम’, जानिए क्या है खास
मनीष चौहान के संपादन में आलोक सिंह की विशेष रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 8:57 PM IST
अलीगढ़ : ताले और तालीम के लिए मशहूर अलीगढ़ अब दुनियाभर में अपनी औद्योगिक विरासत को एक नई पहचान देने की तैयारी में है. शहर में जल्द ही 37 करोड़ की लागत से लॉक म्यूजियम और अर्बन कल्चरल सेंटर तैयार किया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत इस बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. काम को तेजी से शुरू करने के लिए सरकार ने पहली किस्त के रूप में 10.24 करोड़ यानी 35 प्रतिशत राशि भी जारी कर दी है. इस रिपोर्ट में जानिए कि संग्रहालय में क्या-क्या खास होगा और कार्य प्रगति की स्थिति क्या है. पढ़िए...
अलीगढ़ का ताला उद्योग केवल शहर की अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसकी पहचान और सामाजिक-औद्योगिक इतिहास से जुड़ी है. पीढ़ियों से कारीगर और कारोबारी ताला निर्माण से जुड़े हैं. छोटे स्तर की वर्कशॉप से लेकर बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों तक इस उद्योग ने शहर की अर्थव्यवस्था को आकार दिया है. अब इसी विरासत को एक स्थायी स्वरूप देने की तैयारी है. इस लॉक म्यूजियम में अलीगढ़ के ताला उद्योग की यात्रा को एक क्रम में दिखाया जाएगा. दर्शक यह देख सकेंगे कि किस तरह पारंपरिक ताले धीरे-धीरे आधुनिक तकनीक से जुड़े और आज स्मार्ट लॉक, डिजिटल सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा तक पहुंच गए हैं.
ये सब भी होगा
इस म्यूजियम को केवल पुराने सामान को प्रदर्शित करने वाली जगह के बजाय इतिहास, उद्योग, तकनीक, शिक्षा, मनोरंजन और पर्यटन के एकीकृत केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है. इसमें जहां एक ओर पुराने दौर में हाथों से बनाए जाने वाले तालों और कारीगरों की मेहनत की कहानी दिखाई जाएगी, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट लॉक, बायोमेट्रिक, फेस रिकॉग्निशन और साइबर सिक्योरिटी जैसी आधुनिक तकनीकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा.
माना जा रहा है कि इस परियोजना के आकार लेने के बाद अलीगढ़ के ताला उद्योग को पर्यटन, ब्रांडिंग और कारोबारी संपर्क के लिहाज से नया मंच मिलेगा. साथ ही, जेवर एयरपोर्ट से आने वाले देसी-विदेशी कारोबारी और पर्यटक अलीगढ़ की औद्योगिक पहचान से सीधे रूबरू हो सकेंगे.
परियोजना की पहली किस्त जारी
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि 37 करोड़ की लागत से लॉक म्यूजियम और अर्बन कल्चरल सेंटर बनने जा रहा है. इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सरकार ने पहली किस्त के रूप में लगभग 10.24 करोड़ राशि जारी कर दी है. अब एक्सपर्ट्स की मदद से इसका नक्शा और प्लान तैयार किया जाएगा. अगले 6 से 7 महीनों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.
कहां बनेगा लॉक म्यूजियम ?
इस म्यूजियम के लिए जवाहर भवन के सामने जमीन प्रस्तावित है. बीते गुरुवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने सिविल इंजीनियर और अर्बन प्लानर की टीम के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए.
की-होल से होगा प्रवेश
लॉक म्यूजियम को सामान्य भवन की तरह नहीं, बल्कि ताला उद्योग की थीम पर डिजाइन करने की योजना है. प्रवेश द्वार को आकर्षक की-होल थीम पर तैयार किया जाएगा. परिसर में विशाल लॉक स्कल्पचर लगाया जाएगा, जो म्यूजियम की पहचान बनेगा. इसके अलावा डिजिटल ओरिएंटेशन डोम के माध्यम से यहां आने वालों को म्यूजियम और अलीगढ़ के ताला उद्योग की पूरी कहानी से परिचित कराया जाएगा. प्राचीन ताला निर्माण की कार्यशाला का प्रतिरूप भी तैयार किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी यह समझ सके कि आधुनिक मशीनों और डिजिटल तकनीक से पहले ताले किस तरह बनाए जाते थे.
कारीगरों की कहानी भी होगी शामिल
अलीगढ़ के ताला उद्योग का सफर सिर्फ मशीनों और कारोबार की कहानी नहीं है. इसके पीछे पीढ़ियों से काम कर रहे हजारों कारीगरों का हुनर भी है. इसलिए इस म्यूजियम में पारंपरिक कारीगरों की विरासत और उनकी जीवनगाथा को भी स्थान दिया जाएगा. लोककथाओं, भारतीय सिनेमा और अलीगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी गैलरी बनाई जाएगी. इसके अलावा इसमें बच्चों के लिए किड्स जोन, की-एनग्रेविंग स्टेशन, विश वॉल और डिजिटल मनोरंजक गतिविधियां भी होंगी.
कब शुरू हुई थी पहल
नगर निगम के अनुसार, जून 2025 में तत्कालीन मंडलायुक्त संगीता सिंह, महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत इस परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेजा था. उसके बाद सरकार ने इस प्लान को अप्रूव कर दिया. अब परियोजना की पहली किस्त भी जारी हो चुकी है.
औद्योगिक विरासत को मिलेगा आधुनिक स्वरूप : सांसद
सांसद सतीश गौतम ने लॉक म्यूजियम की स्वीकृति को अलीगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि यहां का ताला उद्योग करीब 100 वर्षों की यात्रा का साक्षी रहा है. म्यूजियम के माध्यम से इस विरासत को आधुनिक स्वरूप में देश-दुनिया के सामने रखने का अवसर मिलेगा.
क्या बोले विधायक और महापौर ?
वहीं, महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि लॉक म्यूजियम अलीगढ़ के उद्योग जगत को नई दिशा देने में उपयोगी साबित हो सकता है. इस म्यूजियम में अलीगढ़ और आसपास के जिलों के नागरिकों, कारोबारियों और स्कूली बच्चों को ताला निर्माण की यात्रा को समझने का अवसर मिलेगा. इधर कोल विधायक अनिल पाराशर ने इसे अलीगढ़ की ऐतिहासिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया.
उद्योग के अतीत की कहानी
अलीगढ़ की पहचान ताला उद्योग और एएमयू के कारण तालीम के शहर के रूप में रही है. अब लॉक म्यूजियम यहां के ताला उद्योग के अतीत की कहानी से लेकर डिजिटल लॉक और साइबर सिक्योरिटी तक का सफर पेश करेगा. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है कि यह म्यूजियम अलीगढ़ की पुरानी औद्योगिक पहचान को नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट साबित हो सकता है.
फिलहाल अब इंतजार उस दिन का है, जब अलीगढ़ में प्रवेश करने वाले लोग किसी पुराने ताले की चाबी नहीं, बल्कि इस शहर की 100 साल पुरानी औद्योगिक कहानी का दरवाजा खोलेंगे.
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