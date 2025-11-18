ETV Bharat / state

झारखंड में उत्तर-पूर्वी हवा की एंट्री, अगले कुछ दिनों तक ठिठुरन से मिलेगी राहत

रांचीः ठंड से परेशान झारखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर है. उत्तर से आ रही उत्तरी-पश्चिमी हवा का रुख बदल गया है. अब उत्तरी-पूर्वी हवा की इंट्री हो गई है. इससे तापमान में बदलाव आने की संभावना है. 18 नवंबर से न्यूनतम पारा में इजाफा होगा. इससे ठंड से राहत मिलेगी. अगले कुछ दिनों तक सिर्फ सुबह और शाम के बाद ठंड का एहसास होगा. दिन के वक्त अधिकतम पारा चढ़ने से ठिठुरन महसूस नहीं होगी. सर्द हवा में नरमी आएगी. फिलहाल रांची के नामकुम में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

कुछ दिनों तक ठिठुरन से मिलेगी राहत

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 20 नवंबर तक अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. साथ ही 22 नवंबर तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा. सुबह के वक्त कोहरा और धुंध रहेगा. इसके बाद आसमान साफ रहेगा.

गुमला में सबसे अधिक ठंड

वहीं पिछले 24 घंटे में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है. पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा ठंड गुमला में पड़ी है. यहां न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि एक दिन पहले गुमला का न्यूनतम पारा 6.6 डिग्री सेल्सियस था.