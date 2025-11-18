ETV Bharat / state

झारखंड में उत्तर-पूर्वी हवा की एंट्री, अगले कुछ दिनों तक ठिठुरन से मिलेगी राहत

मौसम केंद्र रांची ने ताजा अपडेट जारी किया है. झारखंड में सर्दी के सितम से लोगों को राहत मिलने वाली है.

Jharkhand Weather Report
झारखंड का मौसम. (कॉन्सेप्ट इमेज-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 18, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
रांचीः ठंड से परेशान झारखंड वासियों के लिए राहत भरी खबर है. उत्तर से आ रही उत्तरी-पश्चिमी हवा का रुख बदल गया है. अब उत्तरी-पूर्वी हवा की इंट्री हो गई है. इससे तापमान में बदलाव आने की संभावना है. 18 नवंबर से न्यूनतम पारा में इजाफा होगा. इससे ठंड से राहत मिलेगी. अगले कुछ दिनों तक सिर्फ सुबह और शाम के बाद ठंड का एहसास होगा. दिन के वक्त अधिकतम पारा चढ़ने से ठिठुरन महसूस नहीं होगी. सर्द हवा में नरमी आएगी. फिलहाल रांची के नामकुम में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है.

कुछ दिनों तक ठिठुरन से मिलेगी राहत

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक 20 नवंबर तक अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. साथ ही 22 नवंबर तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा. सुबह के वक्त कोहरा और धुंध रहेगा. इसके बाद आसमान साफ रहेगा.

गुमला में सबसे अधिक ठंड

वहीं पिछले 24 घंटे में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ है. पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा ठंड गुमला में पड़ी है. यहां न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. हालांकि एक दिन पहले गुमला का न्यूनतम पारा 6.6 डिग्री सेल्सियस था.

Jharkhand Weather Report
झारखंड में पिछले 24 घंटों के तापमान को दर्शाती तस्वीर. (फोटो-मौसम विज्ञान विभाग के सौजन्य से.)

पिछले 24 घंटों में तापमान का हाल

पिछले 24 घंटों में गुमला के अलावा चार जिले ऐसे रहे जहां का न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. इनमें लातेहार का पारा 9 डिग्री, खूंटी का 9.4 डिग्री, डाल्टनगंज का 9.5 और लोहरदगा का 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा है. इस दौरान रांची का न्यूनतम पारा 11.3 , बोकारो का 12.6, जमशेदपुर का 13 और धनबाद का 15 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है.

इससे साफ है कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है. पिछले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में कहीं-कहीं शीतलहर की स्थिति देखने को मिली है. अधिकतम तापमान की बात करें तो राज्य के ज्यादातर जिलों का अधिकतम पारा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है.

