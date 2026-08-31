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आंखों के इंफेक्शन और बीमारियों का तुरंत चलेगा पता, आए दो नए आधुनिक टेस्ट?

चुटकियों में पता चलेगी आंखों के इंफेक्शन की वजह ( Photo Credit: ETV Bharat )