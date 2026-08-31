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आंखों के इंफेक्शन और बीमारियों का तुरंत चलेगा पता, आए दो नए आधुनिक टेस्ट?

आंखों की बीमारी की असली वजह बताएंगे PCR और OCT टेस्ट.

चुटकियों में पता चलेगी आंखों के इंफेक्शन की वजह
चुटकियों में पता चलेगी आंखों के इंफेक्शन की वजह (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 10:11 AM IST

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कानपुर: आंखों में जब इंफेक्शन होता है, तो उसके कई कारण होते हैं. जो आसानी से सामने नहीं आते, पर अब देश के अंदर तमाम अस्पतालों में पॉलीमर्स एंड रिएक्शन टेस्ट शुरू हो गया है, जिससे कुछ देर में ही आंखों के इंफेक्शन की पूरी जानकारी मिल जाती है. इसी तरह इमेजिंग के क्षेत्र में ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी एक ऐसा नॉन इंवेंसिव टेस्ट है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आंखों में अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसकी असल वजह क्या है?

बिना चीर-फाड़ आंखों की जांच करेगा OCT टेस्ट (Video Credit: ETV Bharat)

आंखों की जांच का सबसे नया तरीका!: रविवार को चेन्नई स्थित शंकर नेत्रालय से आए डॉ.ज्योर्तिमय बिस्वास ने आंखों की समस्या और समाधान को लेकर कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की ओर से आयोजित 17वीं वार्षिक कांफ्रेंस कॉस्कॉन में कई नई जानकारियां साझा की. उन्होंने बताया कि 40 साल की उम्र होते ही सभी लोगों को अपनी आंखों का परीक्षण साल में दो बार जरूर कराना चाहिए.

अगर ग्लूकोमा या किसी अन्य तरह के लक्षण सामने आते हैं तो फौरन नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए.- डॉ.ज्योर्तिमय बिस्वास, चिकित्सक, चेन्नई शंकर नेत्रालय

कानपुर: 17वीं कांफ्रेंस कॉस्कॉन में नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक जुटे
कानपुर: 17वीं कांफ्रेंस कॉस्कॉन में नेत्र विशेषज्ञ चिकित्सक जुटे (Photo Credit: ETV Bharat)


बारिश के दौरान आंखों का रखें विशेष ध्यान: कांफ्रेंस में मौजूद कानपुर निवासी डॉ. लोकेश अरोड़ा ने कहा कि बारिश के सीजन में कंजेक्टेवाइटिस समेत अन्य आंखों के रोग होते हैं. अक्सर ही ऐसा देखने में आता है. आंखों में लालीपन, आंसू निकलना, खुजली जैसे लक्षणों में लोग आंखों को हाथों से रगड़ देते हैं. उन्होंने कहा, ऐसा करने से बचना चाहिए. इससे आंखों को नुकसान होता है. बेहतर होगा कि आंखों में कोई परेशानी हो तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें.

कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का आयोजन
कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी का आयोजन (Photo Credit: ETV Bharat)

इसी तरह कानपुर ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की अध्यक्ष डॉ.संगीता शुक्ला ने कहा कि कांफ्रेंस के दौरान जयपुर से आए डॉ.सोनू गोयल ने लेसिक सर्जरी को लेकर सबसे नई जानकारी साझा की. उन्होंने मौजूद सभी चिकित्सकों को बताया कि अभी तक लेसिक से पास का चश्मा हटाने के लिए सर्जरी संभव नहीं थी, लेकिन अब आसानी से की जा सकती है. इस सर्जरी के बाद मरीजों को बहुत जल्द आराम मिल जाता है.

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