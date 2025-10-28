ETV Bharat / state

नवंबर में ध्यान रखें ये तारीख, अटकेंगे बैंकों से संबंधित काम, 19 दिन खुलेंगे, 11 दिन बंद

नवंबर महीने में बैंकों में बंपर छुट्टियां. अगर चेक या कैश का काम है, तो लिस्ट देखकर ही जाएं ब्रांच, डिजिटल बैंकिंग रहेगी चालू.

BANK HOLIDAYS NOVEMBER 2025
नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 8:23 PM IST

भोपाल: यदि आपको अगले महीने यानी नवंबर 2025 में बैंकों से संबंधित कोई काम है, तो ये आपके काम की खबर है. नवंबर महीने में बैंक अलग-अलग राज्यों में करीब 11 दिन बंद रहेंगे. ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि कौन-कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में ग्राहकों के पास नवंबर में बैंकों से लेनदेन करने के लिए केवल 19 दिन मिलेंगे. हालांकि, उपभोक्ता ऑनलाइन सेवा का उपयोग कभी भी कर सकते हैं.

5 रविवार और 2 शनिवार के साथ 4 अन्य अवकाश

नवंबर महीने में 5 रविवार पड़ रहे हैं, जो क्रमशः 2, 9, 16, 23 और 30 नवंबर को है. इसके अलावा 8 और 22 नवंबर को दूसरा व चौथा शनिवार है, तो उस दिन भी छुट्टी रहेगी. ऐसे में 7 अवकाश तो शनिवार और रविवार के रहेंगे. इसके साथ ही 4 दिन अलग-अलग राज्यों में स्थानीय अवकाश रहेंगे. जिससे 30 दिन में से 11 दिन बैंक बंद रहेंगे. बैंकों की ये छुट्टियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऑफिशियल हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार तय होती हैं.

नवंबर महीने में विभिन्न राज्यों में स्थानीय अवकाश

1 नवंबर 2025- कन्नड़ राज्योत्सव और इगास बग्वाल पर बैंक बंद: नवंबर महीने की शुरुआत ही अवकाश से हो रही है. 1 नवंबर को कर्नाटक का राज्योत्सव मनाया जाता है. इसलिए कर्नाटक में इस दिन अवकाश रहेगा. इसके साथ ही 1 नवंबर को देहरादून में भी बैंक बंद रहेंगे. यहां इगास-बग्वाल दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाती है, इसे बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं. इस दिन उत्तराखंड में अवकाश रहेगा.

5 नवंबर 2025- गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा: गुरु नानक जयंती के अवसर पर कई राज्यों में अवकाश रहता है. इस दिन कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई जाएगी. 5 नवंबर को मिजोरम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणांचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू काश्मीर, नागालैंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमांचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे.

7 नवंबर 2025- मेघालय में वांगला फेस्टिवल: 7 नवंबर को मेघालय में वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है. यह मेघालय के गारो समुदाय का पारंपरिक फसल उत्सव है, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन मेघालय में शासकीय अवकाश रहता है.

8 नवंबर 2025- कर्नाटक में कनकदास जयंती: कर्नाटक में 8 नवंबर को संत कवि कनकदास की जयंती के रूप में मनाया जाता है. इस दिन राज्य में शासकीय अवकाश रहता है. ऐसे में कर्नाटक में बैंक भी बंद रहेंगे.

ऑनलाइन बैंकिंग पर असर नहीं, ये काम नहीं होंगे

इन छुट्टियों का असर बैंकों के कामकाज पर पड़ेगा. यदि आपको चेक जमा करना है, पासबुक अपडेट करनी है या कैश से जुड़ा कोई काम है, तो ये शाखा में नहीं हो पाएगा. वहीं, लोन की किश्त, रिकरिंग डिपॉजिट या निवेश की मेच्योरिटी छुट्टी वाले दिन पड़ रही है, तो ये काम अगले वर्किंग डे पर होगा. हालांकि, हर प्रदेश में छुट्टियां अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए अपने शहर का हॉलिडे कैलेंडर जरूर चेक करें. इसका असर ऑनलाइन बैंकिंग पर नहीं होगा.

MP BANK HOLIDAYS
RBI STATEWISE BANK HOLIDAYS
NOVEMBER 11 DAYS BANK CLOSED
BANK CLOSED NOVEMBER
BANK HOLIDAYS NOVEMBER 2025

