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Special : अजमेर और पुष्कर आने वाले पर्यटक ले सकेंगे लेपर्ड सफारी का लुत्फ, जानिए कब से होगी शुरुआत

रणथंभौर में टाइगर और जयपुर में लेपर्ड सफारी की तर्ज पर ही गंगा भैरव घाटी को विकसित किया जा रहा है. अजयसर रोड पर गेट का निर्माण हो चुका है टिकट विंडो भी बन चुकी है. पर्यटकों के वाहनों की पार्किंग के अलावा वन गार्ड के रहने के लिए इमारत भी बन गई है. शुरुआत में 11 किलोमीटर ट्रैक तैयार हो रहा है. बाद में 7 किलोमीटर ट्रैक और बढ़ाया जाएगा यानी अजयसर रोड से लेकर हैप्पी वैली तक ट्रैक का निर्माण होगा.

17 किलोमीटर ट्रैक पर होगी लेपर्ड सफारी : अजमेर में उप वन संरक्षक पी बाला मुरूगन ने बताया कि अजमेर में लेपर्ड सफारी राजस्थान सरकार की बजट घोषणा है. इस घोषणा के तहत 60 करोड़ रुपए की लागत से लेपर्ड सफारी के मार्ग को विकसित किया जाएगा. 17 किलोमीटर का ट्रैक जंगल के बीच बनाया जा रहा है. इसके अलावा जंगल में एक बड़ा एंक्लोजर हिरणों के लिए भी बनाया गया है. लेपर्ड सफारी के प्रथम फेज का काम प्रगति पर है.

जंगल से भी रूबरू होने का मौका : राजस्थान सरकार अपनी बजट घोषणा को अमली जामा पहना रही है. गंगा भैरव घाटी को लेपर्ड सफारी के लिए विकसित किया जा रहा है. लेपर्ड सफारी शुरू होने के साथ ही अजमेर आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को अजमेर में रुकने की वजह मिल जाएगी. यहां अजमेर आने वाले पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को लेपर्ड सफारी के दौरान प्रकृति के अद्भुत नजारों के साथ-साथ जंगल से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा. साथ ही खुले जंगल में विचरण करते हुए लेपर्ड और अन्य वन्य जीव भी पर्यटक देख पाएंगे. लेपर्ड सफारी का प्रथम पेज का कार्य प्रगति पर है. वन विभाग की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक या नव वर्ष की शुरुआत में ही सफारी पर्यटकों को लेपर्ड सफारी की सौगात मिल जाएगी.

अजमेर और पुष्कर की नैसर्गिक सौंदर्यता सदियों से आकर्षण का केंद्र रही है. यहां दो बड़े प्रमुख धार्मिक स्थल होने के कारण कई सदियों से लोगों का यहां आना-जाना रहा है. ऐसे में अजमेर और पुष्कर धार्मिक पर्यटन नगरी से विख्यात है. यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए आते हैं. उसके बाद अजमेर और पुष्कर के धार्मिक पर्यटन स्थलों को घूमने के बाद वापस लौट जाते हैं. अजमेर में पर्यटकों का ज्यादा ठहराव नहीं हो पाता है. यही वजह है कि राजस्थान सरकार ने अपने पहले बजट में ही पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काजीपुरा की गंगा भैरव घाटी को लेपर्ड सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी.

अजमेर: धार्मिक पर्यटन नगरी अजमेर और पुष्कर में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को जंगल से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा. खुले में विचरण करते हुए लेपर्ड और अन्य वन्य जीव भी दिखाई देंगे, जहां वे प्रकृति के अद्भुत नजारों का आनंद भी पर्यटक उठा पाएंगे. पर्यटकों को यह खूबसूरत प्राकृतिक सौगात इसी वर्ष के अंत में या नए साल की शुरुआत में मिल जाएगी. अजमेर में लेपर्ड सफारी की शुरुआत होने जा रही है. फिलहाल, लेपर्ड सफारी के मार्ग को विकसित और सुगम बनाने की दिशा में कार्य प्रगति पर है.

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बातचीत में उन्होंने बताया कि गत वर्ष अक्टूबर माह से ही लेपर्ड सफारी के लिए ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू हुआ था. साथ ही बड़ा एंक्लोजर भी हिरणों के लिए बनाया गया है, जहां हिरण सुरक्षित रहकर अपनी आबादी बढ़ा पाएंगे. वर्तमान में गंगा भैरव घाटी के विशाल जंगल में करीब 15 लेपर्ड हैं. लेपर्ड सफारी शुरू होगी तब पर्यटक जंगल में विचरण करते लेपर्ड और अन्य वन्य जीवों को देख पाएंगे. इसके अलावा घनघोर जंगल में विभिन्न प्रजातियों के खूबसूरत पक्षी भी पर्यटक देखेंगे. यहां पर्यटकों को जंगल से रूबरू होने का मौका मिलेगा और यह उनके जीवन खास अनुभव रहेगा.

17 किलोमीटर का ट्रैक जंगल के बीच बनेगा (ईटीवी भारत)

अजमेर संभाग में यह पहली लेपर्ड सफारी : उन्होंने बताया कि जंगल में 17 किलोमीटर के ट्रैक के आसपास कई वाटर होल भी बनाए जाएंगे, ताकि वन्य जीव इन वाटर होल पर पानी पीने के लिए आए तो पर्यटकों को आसानी से नजर आ सके. गंगा भैरव घाटी का यह पूरा वन संरक्षित क्षेत्र है और लेपर्ड सफारी शुरू होने के साथ यह विशेष संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा. अजमेर संभाग में यह पहली लेपर्ड सफारी अजमेर के गंगा भैरव घाटी पर विकसित होने जा रही है. शहर के करीब होने से पर्यटकों की खासी आवाजाही यहां रहेगी, जिससे अजमेर के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा. खासकर लेपर्ड सफारी अजमेर आने वाले पर्यटकों को यहां रुकने की वजह देगी.

खुले जंगल में विचरण करते हुए लेपर्ड (ईटीवी भारत)

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प्राचीन भैरव मंदिर आस्था का है केंद्र : गंगा भैरव घाटी काजीपुरा गांव से समीप है. यहां प्राचीन भैरव का मंदिर है, जहां पर दूर दराज से रविवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने के बाद मंदिर के बाहर ही पेड़ पर झूले के प्रतीकात्मक एक ठांगला पीले कपड़े में लपेटकर लटका जाते हैं. इस मंदिर से आगे करीब 80 मीटर जाने के बाद गंगा भैरव घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य नजर आता है. दूर तक पहले पहाड़ और उनकी तलहटी में घनघोर जंगल नजर आता है. आसपास के गांव के लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल में जाते हैं. इनके अलावा जंगल में और किसी तरह का इंसानी दखल नहीं है. यही वजह है कि अजमेर की गंगा भैरव घाटी को अजमेर का फेफड़ा भी कहा जाता है.

लेपर्ड सफारी का प्रथम पेज का कार्य प्रगति पर है (ईटीवी भारत)

जंगल की हरियाली को मिलेगा संरक्षण : पर्यावरणविद् और पक्षी विशेषज्ञ डॉ. आबिद अली खान बताते हैं कि बचपन से ही गंगा भैरव घाटी को हरा भरा देखा है. वन विभाग की ओर से यहां लेपर्ड सफारी विकसित की जा रही है. निश्चित तौर पर यहां की हरियाली को संरक्षण मिलेगा. पर्यावरण के हिसाब से और अजमेर को भरपूर ऑक्सीजन देने के लिहाज से यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर है. साथ ही ये शहर के नजदीक है. यहां लेपर्ड सफारी विकसित होती है तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. पर्यटकों के आने से रोजगार के आयाम खुलेंगे.

वहीं, यह हरा भरा जंगल संरक्षित रहेगा. यहां अन्य किसी प्रकार का इंसानी कोई दखल नहीं रहेगा. अजमेर में बड़ी संख्या में रोज श्रद्धालु दरगाह और पुष्कर आते हैं. ऐसे में नए पर्यटन स्थल के रूप में लेपर्ड सफारी उनके लिए विशेष आकर्षण रहेगा. पर्यटक अजमेर आने पर यहां लेपर्ड सफारी के लिए जरूर आएगा. यहां पर लेपर्ड की संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग अपने प्रयास कर रहा है.

प्रकृति के अद्भुत नजारों को देख पाएंगे पर्यटक (ईटीवी भारत)

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नई पीढ़ी को मिलेगा प्रकृति से जुड़ने का अवसर : बातचीत में डॉ. आबिद अली खान बताते हैं कि दरगाह और पुष्कर आने वाले श्रद्धालु तीर्थ दर्शन के बाद वापस लौट जाते हैं. ऐसे लेपर्ड सफारी उनके लिए यहां रुकने की वजह बनेगी. उन्होंने बताया कि टाइगर सफारी के लिए वो खुद रणथंभौर जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें टाइगर दिखते हैं. इसी तरह से पर्यटक यहां जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें यहां खुले जंगल में विचरण करते हुए लेपर्ड और अन्य वन्य जीव नजर आएंगे.

प्राकृतिक पर्यटन के हिसाब से यह बहुत अच्छी पहल है. यहां आने वाले पर्यटक को जंगल से रूबरू होने का पूरा मौका मिलेगा. खासकर नई पीढ़ी जंगल और यहां के माहौल को बेहतर समझ पाएंगे. साथ ही उनका प्रकृति से भी लगाव बढ़ेगा. शाम को पक्षियों का अपने डेरे पर आना, कई प्रकार के पक्षियों की मधुर आवाज और वन्यजीवों की जंगल में विचरण करना नई पीढ़ी के लिए विशेष आकर्षण और ज्ञानवर्धक रहेगा.