झारखंड में बढ़ने लगा तापमान, अधिकतम पारा 31 डिग्री के पार, न्यूनतम पारा में भी बढ़ोतरी शुरू

झारखंड में ठंड का असर अब धीरे-धीरे खत्म होने लगा है. मौसम विभाग की रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करता है.

Latest Jharkhand weather report
झारखंड का मौसम. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 3, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
रांची:झारखंड से सर्दी की विदाई अब शुरू हो गई है. अधिकतम पारा चढ़ने लगा है और न्यूनतम पारा में इजाफा हो रहा है. राज्यवासियों को सर्दी के सितम से राहत मिलने लगी है. सुबह के वक्त कहीं-कहीं हल्का कोहरा बन रहा है. दिन में अच्छी धूप और मौसम शुष्क रहने से विजिबिलिटी भी अच्छी हो गई है. गर्म कपड़ने अब सिमटने लगे हैं. सिर्फ शाम के बाद हल्की सर्दी महसूस हो रही है. इसके बावजूद कुछ जिले हैं जहां का न्यूनतम पारा अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है.

अधिकतम पारा में उछाल शुरू

बदलते मौसम के साथ अब अधिकतम पारा की चर्चा होने लगी है. पिछले 24 घंटों में अधिकतम पारा में सामान्य से 4.0 डिग्री तक का इजाफा हुआ है. सबसे ज्यादा गर्मी चाईबासा में महसूस की जा रही है. यहां का तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है. दूसरे और तीसरे नंबर पर चाईबासा से लगे सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम जिले का हाल है. सरायकेला में पारा 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. वहीं पूर्वी सिंहभूम के मुख्यालय जमशेदपुर का पारा 30.0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है. इसके अलावा रांची में 26.4 डिग्री, डाल्टनगंज में 28.6 डिग्री, बोकारो में 27.1 डिग्री, देवघर में 26.0 डिग्री, खूंटी में 28.3 डिग्री, सिमडेगा में 29.1 डिग्री और पाकुड़ में 27.0 डिग्री सेल्सियस है. फिलहाल कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार और लोहरदगा ऐसे जिले हैं जहां का अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे है.

रांची के मौसम का हाल

मौसम केंद्र, रांची की ओर से 3 फरवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक रांची का अधिकतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. वहीं 3 फरवरी को न्यूनतम पारा 13.0 डिग्री तक रहने का अनुमान है. इसके अलावा 4 फरवरी को रांची का न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. हालांकि 5 फरवरी को न्यूनतम पारा 10.0 डिग्री तक रहने का अनुमान है.

Latest Jharkhand weather report
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौजन्य-मौसम विभाग.)

न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी

मौसम केंद्र के मुताबिक न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी दर्ज हुई है. पिछले 24 घंटों में सामान्य की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हुआ है. सबसे कम तापमान गुमला में 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. दूसरे स्थान पर 10.3 डिग्री के साथ खूंटी जिला है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 10.5 डिग्री , पाकुड़ में 10.5 डिग्री , लातेहार में 11.7 डिग्री , सरायकेला में 11.7 डिग्री, सिमडेगा में 11.9 डिग्री , बोकारो में 12.1 डिग्री , चाईबासा में 12.4 डिग्री , कोडरमा में 12.5 डिग्री, लोहरदगा में 12.8 डिग्री , रांची में 13.2 डिग्री और जमशेदपुर में 13.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है.

