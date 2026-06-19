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अंधविश्वास ने उजाड़ दी जिंदगी, डायन-बिसाही के शक में वृद्ध की हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर गांव में वृद्ध की हत्या की गुत्थी सुलझ गई. पुलिस छानबीन में इस बात का खुलासा हुआ कि वृद्ध बिगन उरांव की हत्या ओझा-गुनी के शक में की गई थी. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी चामू उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दरअसल, लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर गांव निवासी बिगन उरांव की हत्या कुल्हाड़ी से मारकर अज्ञात लोगों ने कर दी थी. मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था. इसके बाद मामले की छानबीन में जुट गई थी. इस क्रम में पुलिस को पता चला कि गांव के कुछ लोग बिगन उरांव पर ओझा-गुनी का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे.

आरोपी ने स्वीकार किया अपराध

पुलिस की टीम ने जब इस बिंदु पर छानबीन आरंभ की तो हत्या का मामला सुलझ गया. पुलिस ने गांव के रहने वाले चामू उरांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए यह बताया कि बिगन उरांव ओझा-गुनी कर उसके परिवार को परेशान कर रहा था. इसीलिए उसने बिगन उरांव की हत्या कर दी.

चामू के घर में कुछ लोग थे बीमार

पुलिस की पूछताछ में आरोपी चामू उरांव ने बताया कि उसके घर में पिछले कुछ दिनों से परिवार के लोग लगातार बीमार पड़ रहे थे. साथ ही कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी. परिवार के सदस्यों के लगातार बीमार पड़ने के कारण चामू उरांव को शक हुआ कि बिगन उरांव ही ओझा-गुनी कर उसके परिवार को परेशान कर रहा है. इस शक ने अपराध का रूप ले लिया. 2 दिन पूर्व जब बिगन उरांव अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल की ओर गया था तो वहां पहले से घात लगाए चामू उरांव ने सुनसान जगह देखकर बिगन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

आरोपी को भेजा गया जेल