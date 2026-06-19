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अंधविश्वास ने उजाड़ दी जिंदगी, डायन-बिसाही के शक में वृद्ध की हुई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

लातेहार में हत्या के एक मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Murder in superstition
डिजाइन इमेज. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 1:20 PM IST

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लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर गांव में वृद्ध की हत्या की गुत्थी सुलझ गई. पुलिस छानबीन में इस बात का खुलासा हुआ कि वृद्ध बिगन उरांव की हत्या ओझा-गुनी के शक में की गई थी. पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी चामू उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दरअसल, लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत चितरपुर गांव निवासी बिगन उरांव की हत्या कुल्हाड़ी से मारकर अज्ञात लोगों ने कर दी थी. मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था. इसके बाद मामले की छानबीन में जुट गई थी. इस क्रम में पुलिस को पता चला कि गांव के कुछ लोग बिगन उरांव पर ओझा-गुनी का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे.

आरोपी ने स्वीकार किया अपराध

पुलिस की टीम ने जब इस बिंदु पर छानबीन आरंभ की तो हत्या का मामला सुलझ गया. पुलिस ने गांव के रहने वाले चामू उरांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए यह बताया कि बिगन उरांव ओझा-गुनी कर उसके परिवार को परेशान कर रहा था. इसीलिए उसने बिगन उरांव की हत्या कर दी.

चामू के घर में कुछ लोग थे बीमार

पुलिस की पूछताछ में आरोपी चामू उरांव ने बताया कि उसके घर में पिछले कुछ दिनों से परिवार के लोग लगातार बीमार पड़ रहे थे. साथ ही कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी. परिवार के सदस्यों के लगातार बीमार पड़ने के कारण चामू उरांव को शक हुआ कि बिगन उरांव ही ओझा-गुनी कर उसके परिवार को परेशान कर रहा है. इस शक ने अपराध का रूप ले लिया. 2 दिन पूर्व जब बिगन उरांव अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल की ओर गया था तो वहां पहले से घात लगाए चामू उरांव ने सुनसान जगह देखकर बिगन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

आरोपी को भेजा गया जेल

इधर, इस संबंध में थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास ने बताया कि बिगन उरांव की हत्या अंधविश्वास में की गई थी. आरोपी ने ओझा-गुनी के शक में वृद्ध की हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े ग्रामीण

इधर, थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास ने आम लोगों से अपील की है कि अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद ना करें. उन्होंने कहा कि ओझा-गुनी और डायन-बिसाही जैसी बातें सिर्फ अंधविश्वास हैं. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि किसी की तबीयत खराब हो रही हो तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए. उन्होंने समाज में अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है.

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