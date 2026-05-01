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लातेहार में रेलवे पटरी के पास मिला युवक युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस

लातेहार: पुलिस ने रिचुघुटा रेलवे स्टेशन के पास से युवक-युवती का शव बरामद किया है. आशंका जताई जा रही है कि दोनों प्रेमी युगल थे. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है. सदर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है.

रेलवे लाइन के पास पड़े थे दोनों के शव

दरअसल, शुक्रवार को रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर स्थित रेलवे लाइन के पास युवक-युवती का शव पड़ा हुआ देख लोग दंग रह गए. बाद में घटना की जानकारी लातेहार पुलिस को भी दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मृतकों के शव के पंचनामा के बाद दोनों के शव को कब्जे में ले लिया. छानबीन के बाद पता चला कि मृतक युवक शत्रुधन सिंह, बरवाडीह थाना क्षेत्र के ओपाग गांव का रहने वाला है. जबकि युवती सदर थाना क्षेत्र के कुलगड़ा गांव की रहने वाली है.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव