ETV Bharat / state

लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई शुरू, सरेंडर नहीं करने पर होगा सीधा एनकाउंटरः एसपी

लातेहार पुलिस ने नक्सलियों को सरेंडर करने का अंतिम मौका दिया है.

File Photo
फाइल फोटो (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 12, 2026 at 7:16 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिला अब नक्सल मुक्त बनने से सिर्फ कुछ ही कम दूर है. सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, 31 मार्च तक पूरे देश को नक्सली मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन लातेहार एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में जिला पुलिस, सरकार की निर्धारित डेडलाइन से पहले ही लातेहार जिले को नक्सल मुक्त बनाने की कार्य योजना बना चुकी है.

दरअसल पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई शुरू भी कर दी गई है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर यदि बचे हुए नक्सलियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनका एनकाउंटर भी तय है. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस जल्द ही लातेहार जिले को पूरी तरह नक्सली मुक्त बना देगी.

जानकारी देते एसपी कुमार गौरव (Etv bharat)

लातेहार में खात्मे की ओर है नक्सलवाद

दरअसल, लातेहार जिला कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था. यहां गांव और जंगली इलाकों की तो बात ही अलग है. जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी नक्सलियों की धमक रहती थी. हालांकि कालांतर में धीरे-धीरे नक्सलियों का प्रभाव कम होता गया. पिछले चार सालों के अंतराल में जिस प्रकार लातेहार जिले में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर पुलिस की कार्रवाई हुई है, उससे जिले में नक्सली संगठन काफी कमजोर हुआ है. नक्सलियों के सभी महत्वपूर्ण ठिकाने अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं. ग्रामीणों से मिलने वाला सहयोग भी अब बंद हो चुका है.

लगातार दो एनकाउंटर के बाद नक्सलियों में मची थी भगदड़

बता दें कि लातेहार एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस ने जेजेएमपी और माओवादी नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक एनकाउंटर किए थे. 24 मई 2025 को पुलिस ने मुठभेड़ में जेजेएमपी के दो नक्सलियों को ढेर किया था. इसके दो दिन बाद 26 मई को माओवादी कमांडर को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया था. लगातार हुई दो मुठभेड़ की घटनाओं के बाद नक्सलियों में भगदड़ मच गई थी और इस घटना के बाद 25 से अधिक नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था.

टीएसपीसी और पीएलएफआई हुआ खत्म, माओवादी और जेजेएमपी के चंद नक्सली है शेष

लातेहार जिले में टीएसपीसी और पीएलएफआई नक्सली संगठन का पूरी तरह उन्मूलन हो चुका है लेकिन अभी भी माओवादी नक्सली संगठन और जेजेएमपी नक्सली संगठन के कुछ नक्सली बचे हैं. माओवादी नक्सली संगठन से जुड़े लगभग 6 नक्सली क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हैं, जबकि जेजेएमपी के दो कमांडरों के नेतृत्व में 5 से 6 की संख्या में नक्सली शेष बचे हैं.

माओवादी नक्सलियों में 15 लाख के इनामी जोनल कमांडर रविंद्र गंझु, 10 लाख के इनामी मनोहर गंझू, 10 लाख के इनामी मृत्युंजय भुइयां, 5 लाख के इनामी सुखलाल बृजिया, राजू भुइयां, बबलू आदि नक्सली सक्रिय हैं. इसी प्रकार जेजेएमपी नक्सली संगठन में 5 लाख के इनामी शिव लोहरा, 5 लाख के इनामी रामदेव लोहरा समेत लगभग 6 अन्य नक्सली क्षेत्र में भ्रमणशील हैं.

लातेहार जिले को 31 मार्च से पहले ही पूरी तरह नक्सली मुक्त बना दिया जाएगा. वर्तमान समय में कुछ माओवादी और कुछ जेजेएमपी के नक्सली ही शेष बचे हुए हैं. इनकी सूचना भी पुलिस को लगातार मिल रही है. नक्सलियों के पास एक ही रास्ता है कि वह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें. यदि नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम द्वारा नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा: कुमार गौरव, एसपी

ये भी पढ़ें- नक्सलियों का होगा मार्च क्लोजिंग, झारखंड पुलिस ने कसी कमर!

झारखंड को नक्सल मुक्त की राह पर लाने वाले आईपीएस अब सीआरपीएफ में संभालेंगे अहम जिम्मेदारी! जानें, कौन हैं वे

नक्सलियों और अपराधियों को लोहरदगा पुलिस की डेडलाइन, महीने भर में खत्म होगा आतंक

TAGGED:

नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका
पुलिस की नक्सलियों के खिलाफ एक्शन
NAXALITES IN LATEHAR JHARKHAND
NAXALISM IN THE END IN JHARKHAND
POLICE GAVE NAXALITES SURRENDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.