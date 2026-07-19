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लातेहार में नक्सली रविंद्र गंझू की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किए कई हथियार, नक्सल नेटवर्क पर नजर

लातेहार पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली रविंद्र गंझू की निशानदेही पर छापेमारी अभियान चलाया.

Police seized weapons during raid
पुलिस ने छापामारी अभियान में जब्त किए हथियार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 5:30 PM IST

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लातेहार: पुलिस ने गिरफ्तार इनामी नक्सली रविंद्र गंझू की निशानदेही पर छापेमारी अभियान चलाकर चंदवा थाना क्षेत्र के बांझीटोला से एके-56 राइफल, 90 गोलियां और दो मैगजीन बरामद किए हैं. गिरफ्तार नक्सली रविंद्र गंझू से, जो जानकारी मिली है, उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.

गिरफ्तार नक्सली ने उगले कई राज

दरअसल, कुख्यात माओवादी रीजनल कमेटी के सदस्य रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी 12 जुलाई को चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांझीटोला गांव से हुई थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनामी नक्सली को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान दी.

जानकारी देते हुए डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता (Etv Bharat)

निशानदेही पर लातेहार पुलिस कार्रवाई

नक्सली रविंद्र गंझू की निशानदेही पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में चंदवा थाना क्षेत्र के बांझी टोला स्थित रविंद्र गंझू के घर से थोड़ी दूरी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबाकर रखा गया ऑटोमेटिक एके-56 राइफल, दो मैगजीन और एके-56 की 90 गोलियां तथा एक पाउच बरामद किया है.

नक्सली की निशानदेही पर गठित हुई टीम

वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि कुख्यात नक्सली रविंद्र गंझू की निशानदेही पर लातेहार एसपी के निर्देश पर पुलिस की एक टीम गठित की गई और छापेमारी अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान ऑटोमेटिक एके-56 राइफल, मैगजीन तथा गोलियां बरामद की गई है. उन्होंने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान रविंद्र गंझू ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि रविंद्र का नेटवर्क अब लगभग पूरी तरह खत्म हो गया है.

20 लाख का इनामी था रविंद्र गंझू

बता दें कि गिरफ्तार उग्रवादी रविंद्र गंझू पर 20 लाख का इनाम था. उस पर झारखंड के कई जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 154 हिंसा के मामले दर्ज थे, साथ ही रविंद्र गंझू पर 18 पुलिसकर्मियों की हत्या समेत 18 आम लोगों की हत्या के भी आरोप हैं. डीएसपी ने बताया कि रविंद्र की गिरफ्तारी के बाद अब लातेहार जिले में नक्सलियों का नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो गया है.

छापेमारी में इनकी भूमिका रही महत्वपूर्ण

नक्सली रविंद्र गंझू की निशानदेही पर चलाए गए छापेमारी अभियान में डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता, ओपी प्रभारी रितेश कुमार राव, बारेसांड थाना प्रभारी शशि कुमार, सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार, रितेश तिग्गा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही.

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