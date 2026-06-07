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ETV BHARAT IMPACT: अभाव और बेबसी में जी रहे सोमर भुइयां को मिली सहायता, पुलिस से मिला हरसंभव मदद का भरोसा

लातेहार जिले के लवरपुर गांव में रह रहे सोमर भुइया को पुलिस ने मदद पहुंचाई है. उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

Police officers arrived to help Somer Bhuiyan
सोमर भुइयां की मदद के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 7, 2026 at 6:53 PM IST

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लातेहार: ईटीवी भारत की जन सरोकारों से जुड़ी खबर का एक बार फिर से असर देखा गया है. ईटीवी भारत द्वारा दिखाई गई खबर के बाद सालों से उपेक्षित और सरकारी योजनाओं से वंचित सोमर भुइयां के जीवन में उम्मीद की नई किरण फूटी है. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने ईटीवी भारत की खबर पर संज्ञान लेते हुए असहाय सोमर भुइयां की मदद की पहल की है. एसपी के निर्देश पर डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस की टीम सोमर भुइयां के घर पहुंची और उन्हें मदद पहुंचाई.

ईटीवी भारत ने दिखाई थी सोमर भुइयां की मार्मिक स्थिति

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के इचाक पंचायत के लवरपुर गांव के सोमर भुइयां, बेहद दयनीय परिस्थितियों में जीवन जी रहे थे. उन्हें अभी तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला था. उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है. वे एक पुराने एवं जर्जर शौचालय के कमरे नुमा वाली जगह में रहने को मजबूर थे. ईटीवी भारत ने सोमर भुइयां की इस परेशानी को प्रमुखता से दिखाया था. जानकारी सामने आने के बाद एसपी कुमार गौरव ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पीड़ित की मदद के लिए तत्काल पहल की.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

एसडीपीओ ने तुरंत की मदद

एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता और इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा, पुलिस टीम के साथ सोमर भुइयां के गांव पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने जब सोमर भुइयां की स्थिति देखी तो दंग रह गए. जर्जर शौचालय में रह रहे सोमर के पास ना खाने को कुछ था और ना ही कोई अन्य सुविधाएं थीं. एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत उन्हें तत्काल जरूरी सहायता उपलब्ध कराई. उन्होंने पीड़ित की समस्याओं को विस्तार से समझा और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

हर संभव की जाएगी मदद

इधर, इस संबंध में एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि ईटीवी पर खबर प्रकाशित होने के बाद एसपी के निर्देश पर पूरी टीम के साथ वह पीड़ित के पास पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि खबर में दिखाई गई सारी बातें बिल्कुल सही पाई. पीड़ित के पास ना रहने को घर था और ना खाने को खाना. उन्होंने कहा कि तत्काल पीड़ित को खाने-पीने की सामग्री और कुछ अन्य दैनिक उपयोग का सामान उपलब्ध कराया गया है. कुछ आर्थिक मदद भी की गई है. उन्होंने कहा कि इनके लिए एक आवास की व्यवस्था भी जल्द ही करवाई जाएगी.

Police officers arrived to help Somer Bhuiyan
सोमर भुइयां को सहायता प्रदान करते हुए एसडीपीओ (Etv Bharat)

एसपी की पहल से सोमर के जीवन में जगी नई उम्मीद

लातेहार एसपी कुमार गौरव की पहल से अभाव की जिंदगी जी रहे पीड़ित सोमर भुइयां के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगी है. ईटीवी भारत की खबर के बाद हुई कार्रवाई ने जहां एक और प्रशासन की संवेदनशीलता को प्रदर्शित किया है. वहीं दूसरी ओर इस बात को भी साबित किया है कि यदि जनता की बदहाली की बात उचित स्थान तक पहुंच जाए तो मदद मिलने में देर भी नहीं लगती है.

Somer Bhuiya lives in toilet
शौचालय में रहते हैं सोमर भुइया (Etv Bharat)

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शौचालय में रह रहे सोमर भुइयां
SOMER BHUIYAN GOT HELP FROM POLICE

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