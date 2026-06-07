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ETV BHARAT IMPACT: अभाव और बेबसी में जी रहे सोमर भुइयां को मिली सहायता, पुलिस से मिला हरसंभव मदद का भरोसा

लातेहार: ईटीवी भारत की जन सरोकारों से जुड़ी खबर का एक बार फिर से असर देखा गया है. ईटीवी भारत द्वारा दिखाई गई खबर के बाद सालों से उपेक्षित और सरकारी योजनाओं से वंचित सोमर भुइयां के जीवन में उम्मीद की नई किरण फूटी है. लातेहार एसपी कुमार गौरव ने ईटीवी भारत की खबर पर संज्ञान लेते हुए असहाय सोमर भुइयां की मदद की पहल की है. एसपी के निर्देश पर डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस की टीम सोमर भुइयां के घर पहुंची और उन्हें मदद पहुंचाई.

ईटीवी भारत ने दिखाई थी सोमर भुइयां की मार्मिक स्थिति

दरअसल, लातेहार सदर प्रखंड के इचाक पंचायत के लवरपुर गांव के सोमर भुइयां, बेहद दयनीय परिस्थितियों में जीवन जी रहे थे. उन्हें अभी तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला था. उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है. वे एक पुराने एवं जर्जर शौचालय के कमरे नुमा वाली जगह में रहने को मजबूर थे. ईटीवी भारत ने सोमर भुइयां की इस परेशानी को प्रमुखता से दिखाया था. जानकारी सामने आने के बाद एसपी कुमार गौरव ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पीड़ित की मदद के लिए तत्काल पहल की.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

एसडीपीओ ने तुरंत की मदद

एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता और इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा, पुलिस टीम के साथ सोमर भुइयां के गांव पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने जब सोमर भुइयां की स्थिति देखी तो दंग रह गए. जर्जर शौचालय में रह रहे सोमर के पास ना खाने को कुछ था और ना ही कोई अन्य सुविधाएं थीं. एसडीपीओ संदीप कुमार गुप्ता ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत उन्हें तत्काल जरूरी सहायता उपलब्ध कराई. उन्होंने पीड़ित की समस्याओं को विस्तार से समझा और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.