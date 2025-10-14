ETV Bharat / state

लातेहार पुलिस ने टीएसपीसी के तीन नक्सलियों को किया गिरफ्तार, हथियार और गोलियां बरामद

लातेहारः पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए टीएसपीसी नक्सली संगठन के तीन नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार नक्सलियों में टीएसपीसी का प्रमुख कमांडर प्रताप गंझू के अलावे संतोष गंझु और अशोक गंझु शामिल हैं. नक्सलियों के पास से पुलिस ने तीन पिस्टल, 40 गोलियां समेत अन्य सामान बरामद किए हैं.

दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी नक्सलियों का एक दस्ता किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते हुए रांची के मैक्लुस्कीगंज होते हुए बालूमाथ की ओर आ रहा है. नक्सली एक कार पर सवार हैं, ताकि किसी को शक ना हो सके. सूचना मिलने के बाद एसपी कुमार गौरव ने बालूमाथ डीएसपी विनोद रवानी और थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की और आरोपियों के खिलाफ छापेमारी आरंभ की गई.

जानकारी देते डीएसपी (ईटीवी भारत)

पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान भी आरंभ किया. चेकिंग अभियान के दौरान जब पुलिस ने एक कार की जांच आरंभ की तो उसमें संदिग्ध अवस्था में तीन लोग पाए गए. जब पुलिस ने गाड़ी की जांच की तो उसमें छुपा कर रखे गए तीन पिस्टल, 40 गोलियां समेत अन्य सामान भी बरामद हुए. इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ आरंभ की. पूछताछ के क्रम में नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि वे लोग लेवी वसूलने जा रहे थे.



कोयला व्यवसाईयों से लेवी वसूलते थे नक्सली