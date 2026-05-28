लातेहार में ब्राउन शुगर सप्लायर गैंग का पर्दाफाश, दबोचे गए पांच तस्कर
लातेहार पुलिस ने अवैध तरीके से ब्राउन शुगर बेचने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 28, 2026 at 9:00 PM IST
लातेहार: जिले के युवाओं और छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने वाले गैंग के पांच सदस्यों को पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस दौरान गैंग के एक नाबालिग सदस्य को भी निरुद्ध किया है और उसे बाल सुधार केंद्र भेज दिया है.
ब्राउन शुगर की बिक्री करने वाले गैंग के सदस्य थे सक्रिय
गिरफ्तार अभियुक्तों में सोनू सिंह उर्फ भगत, रितेश सिंह, छतीस सिंह, तबासीर खान और फैजान खान शामिल है. सभी लातेहार जिले के रहने वाले हैं. इधर पुलिस की इस कार्रवाई से आम लोगों ने राहत की सांस ली है. दरअसल, लातेहार जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से अवैध ब्राउन शुगर की बिक्री करने वाले गैंग के सदस्य सक्रिय थे.
स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहां के कई युवक और छात्र नशे के दलदल में फंस गए थे. मामले की सूचना लातेहार एसपी कुमार गौरव को जब मिली तो उन्होंने ड्रग्स पैडलर गैंग के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी.
गैंग के खिलाफ गुप्त तरीके से कार्रवाई
एसपी कुमार गौरव ने डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की और गैंग के खिलाफ गुप्त तरीके से कार्रवाई शुरू की. इसी बीच गुरुवार को एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि लातेहार थाना क्षेत्र के रिचूघुटा के इलाके से कुछ युवक ब्राउन शुगर लेकर लातेहार की ओर आ रहे हैं.
लातेहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई: पुलिस अधीक्षक लातेहार के निर्देशानुसार नशा कारोबारियों के खिलाफ अभियान में मोंगर मोड़ के पास से 05 अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ भगत,रितेश सिंह,छत्तीस सिंह,तबासीर खान,फैजान खान गिरफ्तार एवं एक बालक निरुद्ध। pic.twitter.com/212rfgONBB— Latehar Police (@LateharPolice) May 28, 2026
2 मोटरसाइकिल पर 6 संदिग्धों को पुलिस ने रोका
सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान दो मोटरसाइकिल पर आ रहे 6 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने रोका. जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 29 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ.
बाहर से लाकर लातेहार में बेचते थे ब्राउन शुगर
इधर, गुरुवार को प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर छापामारी कर ब्राउन शुगर बेचने वाले गैंग के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. जबकि एक नाबालिग को बाल सुधार केंद्र भेजा जा रहा है.
गैंग के सरगना की गिरफ्तारी के प्रयास तेज
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो अपराधियों ने बताया कि बिहार तथा झारखंड के ही दूसरे जिलों से ब्राउन शुगर लाकर वह लातेहार तथा आसपास के क्षेत्र में बेचा करते थे. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने अपने गैंग के सरगना का नाम भी बताया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. इसके साथ ही गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की भी पूरी जानकारी ली जा रही है.
छापेमारी में इनकी भूमिका रही महत्वपूर्ण
अपराधियों के खिलाफ की गई छापेमारी अभियान में डीएसपी संदीप कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी प्रमोद कुमार, सब इंस्पेक्टर विक्रांत उपाध्याय, राहुल सिन्हा समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही.
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