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आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बनाने में लातेहार 'अव्वल', 20 हजार से ज्यादा लोगों की e-KYC पूरी

लातेहार: स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भले ही लातेहार चुनौतियों से जूझ रहा हो लेकिन स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने के मामले में लातेहार जिले एक मिसाल कायम की है. आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बनाने में लातेहार जिला पूरे झारखंड राज्य में पहले स्थान पर है.

स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने में लातेहार अव्वल

दरअसल, लातेहार जिला स्वास्थ्य सुविधा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है. स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी यहां की सबसे बड़ी चिंता है. चिकित्सकों और चिकित्सा पदाधिकारी की भारी कमी होने के बावजूद स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने के मामले में लातेहार जिला कभी भी बड़े जिलों से पीछे नहीं रहा है. उपलब्ध संसाधनों में ही जिले में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मी समन्वय बनाकर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने में लगे रहते हैं.

आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बनाने में लातेहार 'अव्वल' (Etv Bharat)

10 अगस्त तक 20 हजार से अधिक लोगों की ई-केवाईसी पूरी

इसी का परिणाम है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड को लक्ष्य के अनुरूप धरातल पर उतारने में लातेहार जिला, झारखंड के सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया है. यदि जुलाई और अगस्त महीने की बात की जाए तो 1 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक लातेहार जिले में 20 हजार से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट योजना का ई-केवाईसी हो चुका है. यदि इस योजना में अब तक की पूरी उपलब्धि की बात की जाए तो लातेहार जिले में ओवरऑल लगभग 65% लोगों का आभा कार्ड बन चुका है.

सिविल सर्जन ने लोगों से हेल्थ अकाउंट बनाने की अपील

इधर, इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो ने बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट योजना में जुलाई से लेकर अब तक लातेहार जिला पूरे राज्य में सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पाने के लिए लातेहार उपायुक्त के निर्देशन में जन वितरण के दुकानदारों को भी लगाया गया था.