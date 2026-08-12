आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बनाने में लातेहार 'अव्वल', 20 हजार से ज्यादा लोगों की e-KYC पूरी
स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने में लातेहार जिले ने झारखंड के दूसरे जिलों को पीछे कर दिया है. राजीव कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 12, 2026 at 8:24 PM IST
लातेहार: स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भले ही लातेहार चुनौतियों से जूझ रहा हो लेकिन स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने के मामले में लातेहार जिले एक मिसाल कायम की है. आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड बनाने में लातेहार जिला पूरे झारखंड राज्य में पहले स्थान पर है.
स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने में लातेहार अव्वल
दरअसल, लातेहार जिला स्वास्थ्य सुविधा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है. स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी यहां की सबसे बड़ी चिंता है. चिकित्सकों और चिकित्सा पदाधिकारी की भारी कमी होने के बावजूद स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने के मामले में लातेहार जिला कभी भी बड़े जिलों से पीछे नहीं रहा है. उपलब्ध संसाधनों में ही जिले में कार्यरत पदाधिकारी और कर्मी समन्वय बनाकर स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने में लगे रहते हैं.
10 अगस्त तक 20 हजार से अधिक लोगों की ई-केवाईसी पूरी
इसी का परिणाम है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड को लक्ष्य के अनुरूप धरातल पर उतारने में लातेहार जिला, झारखंड के सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया है. यदि जुलाई और अगस्त महीने की बात की जाए तो 1 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक लातेहार जिले में 20 हजार से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट योजना का ई-केवाईसी हो चुका है. यदि इस योजना में अब तक की पूरी उपलब्धि की बात की जाए तो लातेहार जिले में ओवरऑल लगभग 65% लोगों का आभा कार्ड बन चुका है.
सिविल सर्जन ने लोगों से हेल्थ अकाउंट बनाने की अपील
इधर, इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो ने बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट योजना में जुलाई से लेकर अब तक लातेहार जिला पूरे राज्य में सबसे ऊपर है. उन्होंने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पाने के लिए लातेहार उपायुक्त के निर्देशन में जन वितरण के दुकानदारों को भी लगाया गया था.
सिविल सर्जन की आम लोगों से अपील
उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी योजना में नहीं बल्कि मरीज को सुविधा देने वाली स्कैन एंड शेयर योजना में भी लातेहार जिला पूरे राज्य में तीसरे स्थान पर है. यहां 95% से अधिक मरीज पर्चा डिजिटल रूप से कटने लगा है. सिविल सर्जन ने आम लोगों से भी अपील किया है कि जिन लोगों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अभी तक नहीं बन पाया है, वह अनिवार्य रूप से इसे बनवा लें.
क्या है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट?
इधर, इस संबंध में आयुष्मान भारत योजना लातेहार के नोडल पदाधिकारी डॉ. रूद्र बर्मन और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिनी रानी ने बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अर्थात आभा कार्ड एक ऐसा डिजिटल अकाउंट है, जिसमें शख्स के हेल्थ से संबंधित पूरी रिपोर्ट रहती है.
आभा कार्ड में सुरक्षित रहता है रिकॉर्ड
प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिनी रानी ने बताया कि अक्सर लोग जब इलाज कराने जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनकी रिपोर्ट छूट जाती है, ऐसे में मरीज को फिर से वही जांच करानी पड़ जाती है लेकिन आभा कार्ड बनने के बाद उसमें पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है, इससे मरीजों के इलाज में भी आसानी होती है.
किसी भी सरकारी अस्पताल के आयुष्मान भारत केंद्र में जाकर आभा कार्ड पूरी तरह नि:शुल्क बनाया जा सकता है. इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है. हालांकि प्रज्ञा केंद्र से भी आभा कार्ड बनाया जा सकता है: डॉ. रुद्र बर्मन, नोडल पदाधिकारी
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