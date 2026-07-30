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अंतिम सांसें गिनता नक्सलवाद! लातेहार में जेजेएमपी और टीएसपीसी का सफाया, बचे हैं सिर्फ दो इनामी माओवादी

लातेहार में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है. जेजेएमपी और टीएसपीसी संगठन से जुड़े नक्सलियों का पूरी तरह सफाया हो गया है.

Anti Naxal operation in Latehar
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 5:30 PM IST

7 Min Read
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लातेहार: जिले में नक्सलवाद अब इतिहास के पन्नों में सिमटने वाला है. कभी नक्सलियों के गढ़ के रूप में बदनाम लातेहार में नक्सलवाद अब अंतिम सांसे गिन रहा है. जिले में सक्रिय टीएसपीसी और जेजेएमपी नक्सली संगठन का तो लगभग खात्मा हो गया है. भाकपा माओवादी संगठन में भी मात्र दो इनामी नक्सली बचे हुए हैं. लातेहार एसपी कुमार गौरव का दावा है कि जल्द ही लातेहार जिला पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा.

दरअसल, आज से लगभग 5 साल पहले तक लातेहार जिले में नक्सलियों की तूती बोलती थी. लातेहार जिला नक्सलियों का प्रयोगशाला माना जाता था. यहां भाकपा माओवादी के अलावा जेजेएमपी और टीएसपीसी नक्सली संगठन का भी समानांतर वर्चस्व स्थापित था. टीएसपीसी और जेजेएमपी नक्सली संगठन का उदय स्थल भी लातेहार जिला ही रहा था. इस कारण इस जिले में दोनों संगठनों की स्थिति काफी मजबूत थी.

एसपी कुमार गौरव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पिछले 4 वर्षों के अंतराल में लातेहार जिला पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ा अभियान चलाया गया. इस अभियान का प्रतिफल यह हुआ कि लातेहार में नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में सिमटने की स्थिति में पहुंच गया. लातेहार में टीएसपीसी और जेजेएमपी नक्सली संगठन का लगभग सफाया हो गया. दोनों संगठनों के बड़े कमांडर या तो मारे गए हैं या फिर पुलिस का समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. कई कमांडरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है.

भाकपा माओवादी संगठन के बचे हैं सिर्फ दो इनामी नक्सली

इधर, लातेहार जिले में भाकपा माओवादी संगठन के सिर्फ दो इनामी नक्सली बचे हुए हैं. शेष सभी नक्सली या तो पकड़े गए हैं या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. कई बड़ी नक्सली मारे भी गए हैं. वर्तमान में जिले में 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी संगठन का जोनल कमांडर मनोहर गंझू और 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर राजू भुइंया ही शेष बचे हुए हैं. पुलिस इनकी भी तलाश में पूरे जोर-शोर से लगी हुई है.

आत्मसमर्पण ही नक्सलियों के पास एकमात्र विकल्प-एसपी

लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि जिले में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया है. भाकपा माओवादी संगठन के दो इनामी नक्सली ही मात्र बचे हुए हैं. इनमें जोनल कमांडर मनोहर गंझू और सब जोनल कमांडर राजू भुइंया शामिल हैं. एसपी ने बताया कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के कारण अब नक्सलियों की गतिविधियां लगभग शून्य हो गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है.

नक्सलियों के पास अब एकमात्र विकल्प आत्मसमर्पण ही है. यदि नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें सरकारी प्रावधान के तहत आत्मसमर्पण नीति का पूरा लाभ भी मिलेगा और जीवन भी सुरक्षित रहेगा. एसपी कुमार गौरव ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, जल्द ही लातेहार जिले से नक्सलियों का संपूर्ण सफाया हो जाएगा.

ऑपरेशन डबल बुल से हुई थी नक्सलियों के पतन की शुरुआत

लातेहार जिले में नक्सलियों के खिलाफ वैसे तो अब तक कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं, लेकिन वर्ष 2022 में लातेहार के तत्कालीन एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में लातेहार और लोहरदगा के बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था. ऑपरेशन डबल बुल के नाम से चलाए गए इस ऑपरेशन में नक्सलियों को सबसे अधिक नुकसान हुआ था. इस अभियान ने लातेहार-लोहरदगा समेत आसपास के जिलों का आतंक रविंद्र गंझू के दस्ते को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था. ऑपरेशन से पहले उसके दस्ते में 36 से ज्यादा हथियारबंद नक्सली थे.

लातेहार के तत्कालीन एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और झारखंड पुलिस ने लोहरदगा, लातेहार और गढ़वा से सटे बुलबुल-पेशरार के दुर्गम जंगलों में 18 दिनों तक अभियान चलाया था. अभियान के दौरान कई मुठभेड़ें हुईं, आईईडी, बंकर और नक्सली ठिकानों को नष्ट किया गया. एक दर्जन से अधिक नक्सली गिरफ्तार हुए थे. इस ऑपरेशन डबल बुल की सफलता ने झारखंड में माओवादी संगठन की सैन्य और आर्थिक क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया था. इसके बाद राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों को नई गति मिली और कई शीर्ष माओवादी नेताओं के खिलाफ सफल कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ.

2022 में चलाया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस

इसके बाद वर्ष 2022 में ही नक्सलियों के सबसे बड़े ठिकाने बूढ़ा पहाड़ को नक्सली मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर ऑपरेशन ऑक्टोपस आरंभ किया गया. लगभग चार माह तक नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया यह अभियान नक्सल उन्मूलन की दिशा में सबसे सफल अभियान माना गया. यहां 30 से अधिक कुख्यात माओवादी कमांडर छुपे हुए थे. यहां नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर से लेकर हथियारों का जखीरा छुपाया हुआ था.

अभियान इतना सफल रहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों को बिना कोई नुकसान हुए इस पूरे इलाके से नक्सलियों का सफाया हो गया. भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया. जिससे नक्सली काफी कमजोर हो गए. इस अभियान के दौरान भी कई नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई तो कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था.

मनीष एनकाउंटर के बाद खत्म हुआ माओवादियों का आतंक

बूढ़ा पहाड़ में चलाए गए ऑपरेशन के बाद माओवादी संगठन के कुछ नक्सली वहां से भाग कर अपनी जान बचा ली थी. इनमें कुख्यात कमांडर छोटू खरवार, कुंदन खरवार, मृत्युंजय भुइंया, मनीष यादव, अनिल तुरी, सुखलाल बृजिया, राजू भुइंया आदि नक्सली महुआडांड़ और बारेसांड़ के इलाके में छुप कर अपनी गतिविधियों को संचालित करने लगे. इसी बीच कुख्यात कमांडर छोटू खरवार की हत्या हो गई. इस घटना के थोड़े दिन बाद ही लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंक का पर्याय समझा जाने वाला इनामी माओवादी कमांडर मनीष यादव को मार गिराया. साथ ही कुंदन खरवार को गिरफ्तार कर लिया.

Anti Naxal operation in Latehar
बरामद नक्सलियों के हथियार. (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)

ऑपरेशन कांति में मिली बड़ी सफलता

इस कार्रवाई के बाद भाकपा माओवादी संगठन का आतंक भी क्षेत्र में लगभग समाप्त हो गया. हालांकि बाद में पुलिस ने बड़ा अभियान चला कर अन्य नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने लातेहार जिले के सबसे खूंखार 20 लाख के इनामी माओवादी कमांडर रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कांति चलाया और रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया. इसकी गिरफ्तारी के बाद माओवादी के दो अन्य इनामी नक्सली सुखलाल बृजिया और अनिल तुरी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए. अब क्षेत्र में भाकपा माओवादी संगठन के दो इनामी नक्सली शेष बचे हुए हैं. पुलिस इनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है.

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