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अंतिम सांसें गिनता नक्सलवाद! लातेहार में जेजेएमपी और टीएसपीसी का सफाया, बचे हैं सिर्फ दो इनामी माओवादी

लातेहार: जिले में नक्सलवाद अब इतिहास के पन्नों में सिमटने वाला है. कभी नक्सलियों के गढ़ के रूप में बदनाम लातेहार में नक्सलवाद अब अंतिम सांसे गिन रहा है. जिले में सक्रिय टीएसपीसी और जेजेएमपी नक्सली संगठन का तो लगभग खात्मा हो गया है. भाकपा माओवादी संगठन में भी मात्र दो इनामी नक्सली बचे हुए हैं. लातेहार एसपी कुमार गौरव का दावा है कि जल्द ही लातेहार जिला पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा.

दरअसल, आज से लगभग 5 साल पहले तक लातेहार जिले में नक्सलियों की तूती बोलती थी. लातेहार जिला नक्सलियों का प्रयोगशाला माना जाता था. यहां भाकपा माओवादी के अलावा जेजेएमपी और टीएसपीसी नक्सली संगठन का भी समानांतर वर्चस्व स्थापित था. टीएसपीसी और जेजेएमपी नक्सली संगठन का उदय स्थल भी लातेहार जिला ही रहा था. इस कारण इस जिले में दोनों संगठनों की स्थिति काफी मजबूत थी.

एसपी कुमार गौरव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पिछले 4 वर्षों के अंतराल में लातेहार जिला पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ा अभियान चलाया गया. इस अभियान का प्रतिफल यह हुआ कि लातेहार में नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में सिमटने की स्थिति में पहुंच गया. लातेहार में टीएसपीसी और जेजेएमपी नक्सली संगठन का लगभग सफाया हो गया. दोनों संगठनों के बड़े कमांडर या तो मारे गए हैं या फिर पुलिस का समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. कई कमांडरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है.

भाकपा माओवादी संगठन के बचे हैं सिर्फ दो इनामी नक्सली

इधर, लातेहार जिले में भाकपा माओवादी संगठन के सिर्फ दो इनामी नक्सली बचे हुए हैं. शेष सभी नक्सली या तो पकड़े गए हैं या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है. कई बड़ी नक्सली मारे भी गए हैं. वर्तमान में जिले में 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी संगठन का जोनल कमांडर मनोहर गंझू और 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर राजू भुइंया ही शेष बचे हुए हैं. पुलिस इनकी भी तलाश में पूरे जोर-शोर से लगी हुई है.

आत्मसमर्पण ही नक्सलियों के पास एकमात्र विकल्प-एसपी

लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि जिले में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया है. भाकपा माओवादी संगठन के दो इनामी नक्सली ही मात्र बचे हुए हैं. इनमें जोनल कमांडर मनोहर गंझू और सब जोनल कमांडर राजू भुइंया शामिल हैं. एसपी ने बताया कि पुलिस की लगातार कार्रवाई के कारण अब नक्सलियों की गतिविधियां लगभग शून्य हो गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है.

नक्सलियों के पास अब एकमात्र विकल्प आत्मसमर्पण ही है. यदि नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें सरकारी प्रावधान के तहत आत्मसमर्पण नीति का पूरा लाभ भी मिलेगा और जीवन भी सुरक्षित रहेगा. एसपी कुमार गौरव ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, जल्द ही लातेहार जिले से नक्सलियों का संपूर्ण सफाया हो जाएगा.

ऑपरेशन डबल बुल से हुई थी नक्सलियों के पतन की शुरुआत

लातेहार जिले में नक्सलियों के खिलाफ वैसे तो अब तक कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं, लेकिन वर्ष 2022 में लातेहार के तत्कालीन एसपी अंजनी अंजन के नेतृत्व में लातेहार और लोहरदगा के बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था. ऑपरेशन डबल बुल के नाम से चलाए गए इस ऑपरेशन में नक्सलियों को सबसे अधिक नुकसान हुआ था. इस अभियान ने लातेहार-लोहरदगा समेत आसपास के जिलों का आतंक रविंद्र गंझू के दस्ते को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था. ऑपरेशन से पहले उसके दस्ते में 36 से ज्यादा हथियारबंद नक्सली थे.