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केला की खेती से मिली समृद्धि और सम्मान, आर्थिक चिंता से भी मिली मुक्ति

लातेहारः पुराने जमाने में कहावत थी कि खेती आजीविका का सबसे बेहतर साधन होता है. भले ही वर्तमान समय में यह विचारधारा बदल गई है लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो खेती की वजह से सम्मान और खुशहाली दोनों का आनंद ले रहे हैं. लातेहार सदर प्रखंड के पेसरार पंचायत अंतर्गत पेचेगड़ा गांव निवासी परवेज अंसारी इसी बात के उदाहरण हैं.

लाभ होने पर परवेज ने केले की खेती बड़े पैमाने पर शुरू की

परवेज अंसारी केला की खेती की बदौलत जहां आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, वहीं समाज में भी इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है. दरअसल परवेज अंसारी की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. वह गांव में ही रहकर छोटे-मोटे कारोबार करते थे. जिससे हमेशा उनके समक्ष आर्थिक समस्या बनी रहती थी. परंतु परवेज का लगाव हमेशा से ही खेती के साथ रहा. अपने खेतों में कुछ-कुछ खेती करते रहते रहते थे.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

इसी बीच उन्हें केला की खेती की जानकारी हुई. उन्होंने आरंभिक दौर में मात्र दो केले के पौधे अपनी जमीन में लगाया. कुछ ही महीनों बाद केले के पौधों के अगल-बगल केले के कई नए पौधे निकल आए. परवेज ने उन्हें भी थोड़ी-थोड़ी दूरी पर लगा दिया. केले की पहली फसल में हीं परवेज को काफी अच्छी आमदनी हुई. इसके बाद परवेज ने केला की खेती बड़े पैमाने पर आरंभ कर दी.

कम मेहनत और आमदनी होती है बंपर

इधर इस संबंध में परवेज अंसारी ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों से उन्हें केले की खेती की जानकारी मिली थी. आरंभिक दौर में तो उन्होंने प्रयोग के तौर पर दो केले के पौधे लगाए थे. परंतु जब इससे उन्हें अच्छी आमदनी की संभावना जगी तो उन्होंने बड़े पैमाने पर केले की खेती आरंभ की. वर्तमान समय में 500 से अधिक केला के पौधे उनके खेतों में लगे हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी भी हो रही है.