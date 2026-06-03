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PM कृषि सिंचाई योजना में लातेहार बना राष्ट्रीय मॉडल, रोजगार सृजन में भी हुआ बेहतर काम

लातेहार: पीएम कृषि सिंचाई योजना फेज 2 के बेहतर क्रियान्वयन ने लातेहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लातेहार जिले में कृषि विकास, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और रोजगार सृजन की दिशा में किए गए कार्यों के मॉडल को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लघु फिल्म बनाकर प्रदर्शित किया गया.

लातेहार में रोजगार सृजन की दिशा में हुए बेहतरीन कार्य

दरअसल, लातेहार जिले की पहचान कुछ साल पहले तक नक्सलवाद और हिंसा के रूप में होती थी लेकिन अब यहां की पहचान बदलने लगी है. कुछ वर्ष पहले तक कृषि के क्षेत्र में पूरी तरह बदहाल और सुविधाहीन लातेहार जिला वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में ही राष्ट्रीय पटल पर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 लातेहार जिले में कृषि विकास और जल संरक्षण के साथ-साथ रोजगार सृजन की दिशा में काफी बेहतरीन कार्य हुए, इसका असर ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ उन्नत कृषि के प्रति जागरूकता के क्षेत्र में भी दिखने लगा है.

कृषि सिंचाई योजना में लातेहार बना राष्ट्रीय मॉडल (Etv Bharat)

सिंचाई कार्यों की लघु फिल्म बनाकर की गई प्रदर्शित

जिले के साथ पंचायत के चिन्हित गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो कार्य कराए गए, उसकी गुणवत्ता और सार्थकता ऐसी रही कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इससे प्रभावित हुआ. ग्रामीण विकास विभाग के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अपने पोर्टल पर लातेहार जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किए गए कार्यों की लघु फिल्म बनाकर प्रदर्शित की गई. लातेहार जैसे कृषि के क्षेत्र में पिछड़े हुए जिले के लिए यह उपलब्धि किसी वरदान से कम नहीं है.

कड़ी मेहनत और बेहतर समन्वय से धरातल पर उतरी योजना

बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 के लिए लातेहार भूमि संरक्षण विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया था. जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने इस कार्य को अवसर के रूप में लेते हुए कार्यों को धरातल पर उतरना शुरू किया. ग्रामीणों को जागरूक किया, उन्हें योजना के बारे में बताया. उनके इस कार्य में दूसरे कर्मियों ने भी पूरे जी जान से सहयोग किया.

लातेहार में कृषि के क्षेत्र में आई क्रांति