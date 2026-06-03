PM कृषि सिंचाई योजना में लातेहार बना राष्ट्रीय मॉडल, रोजगार सृजन में भी हुआ बेहतर काम
लातेहार में कृषि विकास और जल संरक्षण के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी काफी काम हुआ है.
Published : June 3, 2026 at 7:12 PM IST
लातेहार: पीएम कृषि सिंचाई योजना फेज 2 के बेहतर क्रियान्वयन ने लातेहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लातेहार जिले में कृषि विकास, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और रोजगार सृजन की दिशा में किए गए कार्यों के मॉडल को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लघु फिल्म बनाकर प्रदर्शित किया गया.
लातेहार में रोजगार सृजन की दिशा में हुए बेहतरीन कार्य
दरअसल, लातेहार जिले की पहचान कुछ साल पहले तक नक्सलवाद और हिंसा के रूप में होती थी लेकिन अब यहां की पहचान बदलने लगी है. कुछ वर्ष पहले तक कृषि के क्षेत्र में पूरी तरह बदहाल और सुविधाहीन लातेहार जिला वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में ही राष्ट्रीय पटल पर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो रहा है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 लातेहार जिले में कृषि विकास और जल संरक्षण के साथ-साथ रोजगार सृजन की दिशा में काफी बेहतरीन कार्य हुए, इसका असर ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ उन्नत कृषि के प्रति जागरूकता के क्षेत्र में भी दिखने लगा है.
सिंचाई कार्यों की लघु फिल्म बनाकर की गई प्रदर्शित
जिले के साथ पंचायत के चिन्हित गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो कार्य कराए गए, उसकी गुणवत्ता और सार्थकता ऐसी रही कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इससे प्रभावित हुआ. ग्रामीण विकास विभाग के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अपने पोर्टल पर लातेहार जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किए गए कार्यों की लघु फिल्म बनाकर प्रदर्शित की गई. लातेहार जैसे कृषि के क्षेत्र में पिछड़े हुए जिले के लिए यह उपलब्धि किसी वरदान से कम नहीं है.
कड़ी मेहनत और बेहतर समन्वय से धरातल पर उतरी योजना
बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फेज 2 के लिए लातेहार भूमि संरक्षण विभाग को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया था. जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने इस कार्य को अवसर के रूप में लेते हुए कार्यों को धरातल पर उतरना शुरू किया. ग्रामीणों को जागरूक किया, उन्हें योजना के बारे में बताया. उनके इस कार्य में दूसरे कर्मियों ने भी पूरे जी जान से सहयोग किया.
लातेहार में कृषि के क्षेत्र में आई क्रांति
विभागीय अधिकारियों और कर्मियों के इस लग्न और परिश्रम को देखकर ग्रामीण भी पूरे लगन से योजना को धरातल पर उतरने में लग गए. इसी का प्रतिफल हुआ कि 2 साल के अंतराल में लातेहार जिले के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई. यहां के किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ वैकल्पिक खेती की ओर भी जुड़े.
बड़े पैमाने पर हुई स्ट्रॉबेरी की खेती
अब यहां स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट्स, शतावरी समेत कई अन्य फसलों की खेती किसानों ने आरंभ की. जिससे उन्हें तत्काल लाभ मिलने लगा. यहां स्ट्रॉबेरी की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी. लातेहार जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हुए बेहतर कार्यों से सरकार भी प्रभावित हुई और इसे मॉडल के रूप में लघु फिल्म बनाकर प्रदर्शित की.
वरीय अधिकारियों से मिले सहयोग के कारण कार्य हुआ बेहतर
इस संबंध में लातेहार जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि पीएम कृषि सिंचाई योजना फेज टू के तहत भूमि संरक्षण विभाग को कार्य एजेंसी बनाया गया है. योजनाओं को धरातल पर उतारने में लातेहार उपायुक्त और लातेहार उप विकास आयुक्त ने भरपूर सहयोग दिया. उप विकास आयुक्त के नेतृत्व में उन्होंने योजनाओं को सीधे ग्रामीणों से जोड़ा, जिसका लाभ यह हुआ कि ग्रामीण पूरे मन से योजना से जुड़ गए.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भूमि संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कृषि विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में सामूहिक रूप से बेहतर कार्य हुए. इसका सीधा लाभ यहां के ग्रामीणों को भी मिला. उन्होंने कहा कि लातेहार जिले में हुए कार्यों के मॉडल को सरकार ने लघु फिल्म बनाकर केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के जल संसाधन मंत्रालय के पोर्टल पर प्रदर्शित किया है, यह हम सबके लिए गर्व की बात है.
ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कमाल, पॉलीहाउस में मिश्रित खेती, थोड़ी सी जमीन में बंपर कमाई
लातेहार में स्ट्रॉबेरी की खेती ने बदली किसान की किस्मत, हो रही बंपर कमाई, पढ़ें इनकी सक्सेस स्टोरी
लातेहार में इस किसान की बदली किस्मत, टपक सिंचाई योजना से मालामाल हुआ टमाटर किसान