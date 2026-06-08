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ईटीवी भारत की खबर ने बदली सोमर भुइयां की जिंदगी, गांव पहुंची प्रशासनिक टीम, ऑन द स्पॉट हुआ समस्याओं का समाधान

आधार कार्ड बनवाने के दौरान सोमर भुइयां ( Etv Bharat )