ईटीवी भारत की खबर ने बदली सोमर भुइयां की जिंदगी, गांव पहुंची प्रशासनिक टीम, ऑन द स्पॉट हुआ समस्याओं का समाधान
लातेहार में सोमर भुइयां की मदद के लिए प्रशासनिक टीम ने लवनपुर गांव पहुंचकर मदद की.
Published : June 8, 2026 at 8:02 PM IST
लातेहार: ईटीवी भारत की खबर ने एक ग्रामीण की जीवन रेखा को बदल दिया है. सदर प्रखंड के इचाक पंचायत अंतर्गत लवरपुर गांव में रहने वाले सोमर भुइयां की बदहाली की खबर ईटीवी भारत ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए लातेहार डीसी ने त्वरित कार्रवाई की. डीसी के निर्देश के बाद प्रशासनिक टीम गांव पहुंची और सोमर भुइयां के लिए वो सब कर दिया, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी.
न घर, न दस्तावेज और न सरकारी सहायता
सालों से सरकारी योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित सोमर की जिंदगी एक जर्जर शौचालय की चहारदीवारी में सिमटकर रह गई थी. न घर, न दस्तावेज और न सरकारी सहायता का कोई सहारा. इनकी करुण पुकार भी शौचालय की जर्जर दीवारों में दब कर रह गई थी. इनकी यह बेबसी तब प्रशासन तक पहुंची, जब ईटीवी भारत ने उनकी दर्दभरी कहानी को प्रमुखता से दिखाया था.
मामले को डीसी ने गंभीरता से लिया
लातेहार डीसी संदीप कुमार और डीडीसी सैय्यद रियाज अहमद ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. डीसी के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी अपनी टीम के साथ सोमर के गांव पहुंचे. प्रखंड विकास पदाधिकारी अपनी पूरी प्रशासनिक टीम के साथ करीब पांच घंटे तक गांव में मौजूद रहे.
सोमर भुइयां की समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान
प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी ने सोमर की सभी जरूरत को बारीकी से जाना और उनके समाधान की ऑन स्पॉट पहल की. संबंधित पंचायत के मुखिया शशि कुजूर ने बताया कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से इन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ मिलना मुश्किल हो रहा है. सोमर की उंगलियां एक बीमारी के कारण खराब हो गई थी, इस कारण आधार बनाने में कठिनाई हो रही है.
ऑन स्पॉट बनाया गया आधार कार्ड
इधर, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी ने प्रखंड में कार्यरत आधार ऑपरेटर को पूरे सिस्टम के साथ गांव बुलाया. काफी मशक्कत के बाद आधार निबंधन की प्रक्रिया पूरी हुई. यही नहीं सालों से पक्के घर का सपना देख रहे सोमर के लिए आवास योजना के तहत प्रक्रिया शुरू हो गई है. तत्काल राहत के तौर पर राशन सामग्री, लूंगी और नगद सहायता भी उपलब्ध कराई गई है. साथ ही स्वास्थ्य जांच भी की गई है और कुष्ठ विभाग के द्वारा जरूरी दवाइयां और अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है.
सोमर भुइयां को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का वादा
वहीं वृद्धा पेंशन तथा बैंक में खाता खोलने की प्रक्रिया भी की गई है. आधार कार्ड जेनरेट होते ही अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी मिल जाएगा. इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी ने बताया कि ईटीवी भारत की खबर से मामला संज्ञान में आने के बाद उपायुक्त लातेहार के निर्देश पर प्रखंड की पूरी टीम मौके पर पहुंची और उपायुक्त के निर्देश पर पीड़ित सोमर भुइयां को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया.
ग्रामीणों ने ईटीवी भारत और जिला प्रशासन के कार्य को सराहा
जिला प्रशासन द्वारा जरूरतमंद को सहायता उपलब्ध कराए जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के साथ-साथ ईटीवी भारत की भी जमकर तारीफ की. स्थानीय मुखिया शशि कुजूर, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल उरांव, वार्ड सदस्य रिंकू प्रसाद सिंह समेत अन्य ग्रामीणों ने कहा कि खबर पर जिस प्रकार प्रशासन ने सकारात्मक पहल की है, इससे जिला प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हुआ है.
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