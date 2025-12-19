ETV Bharat / state

चंडीगढ़ मोबाइल मार्केट में देर रात चोरी, कई दुकानों पर चोर ने किया हाथ साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

चंडीगढ़ मोबाइल मार्केट में देर रात चोरी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-22 स्थित सिटी हार्ट मोबाइल मार्केट में गुरुवार को चोरी का मामला सामने आया है. देर रात करीब 2 बजे एक अज्ञात चोर ने बाजार में घुसकर एक के बाद एक कई मोबाइल दुकानों को निशाना बनाया. इस घटना से पूरे व्यापारी वर्ग में हड़कंप मच गया. साथ ही बाजार की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है. पहली दुकान से लाखों की नकदी चोरी: इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज के मुताबिक चोर ने सबसे पहले एसजी मोबाइल टेलीकॉम की दुकान में सेंध लगाई, जहां से 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी चोरी की. इसके बाद चोर ने उसी फ्लोर पर स्थित छह अन्य दुकानों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया. कुछ दुकानों से महंगे मोबाइल फोन गायब मिले, जबकि कुछ स्थानों से नकदी चोरी होने की पुष्टि दुकानदारों ने की है. कई दुकानों पर चोर ने किया हाथ साफ (ETV Bharat) सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात: यह चोरी की पूरी घटना बाजार में लगे तिरछे एंगल वाले सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. फुटेज में आरोपी की गतिविधियां साफ नजर आ रही हैं. इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं.