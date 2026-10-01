ETV Bharat / state

देहरादून में शराब की दुकानों पर देर रात ताबड़तोड़ छापेमारी, ओवररेटिंग समेत कई अनियमितताएं मिलीं

शराब की दुकानों में जांच करती टीम ( Courtesy- District Administration )

देहरादून: शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग और अन्य अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों पर जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाई है. डीएम के निर्देश पर जिला प्रशासन की कई मजिस्ट्रेट टीमों ने बुधवार देर रात शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में शराब की दुकानों पर औचक छापेमारी की. इस दौरान शराब की ओवररेटिंग, स्टॉक रजिस्टर अपडेट न होने, अनाधिकृत सेल्समैन और रेट लिस्ट चस्पा न होने समेत कई अनियमितताएं सामने आईं.

शराब की दुकानों पर देर रात टीम बनाकर छापेमारी: देहरादून की कई शराब की दुकानों में ओवररेटिंग को लेकर शिकायत जिलाधिकारी को मिल रही थी. जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद व हर्षिता सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह और एसडीएम मुख्यालय रविंद्र ज्वांठा के नेतृत्व में टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में शराब की दुकानों की जांच की. टीमों के साथ संबंधित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक भी मौजूद रहे. देहरादून में ओवररेटिंग की शिकायत पर शराब दुकानों पर छापा (Courtesy- District Administration) सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर ने यहां मारा छापा: सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर की टीम ने माजरा, पटेलनगर और आसपास के क्षेत्रों में जांच की. आईएसबीटी स्थित शराब की दुकान पर ओवररेटिंग की शिकायत सही पाई गई. जांच में दुकान पर रखी 42 शराब की बोतलों के बैच नंबर उपलब्ध अभिलेखों से मेल नहीं खाए. इसके अलावा अनाधिकृत सेल्समैन मिले और निर्धारित रेट लिस्ट भी चस्पा नहीं थी.