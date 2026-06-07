ETV Bharat / state

रातें रंगीन, पर शामें बेसुकून! लेट नाइट पार्टी और नशे के नए कल्चर से खो रही लखनऊ की तहजीब, तेजी से बढ़ रहीं आपराधिक घटनाएं

लेट नाइट पार्टी और नशे के नए कल्चर से खो रही लखनऊ की तहजीब ( Photo Credit; ETV Bharat )

विभूतिखंड, गोमतीनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बढ़ रहीं घटनाओं पर एडीसीपी डॉक्टर अमोल मुरकुटे ने कहा कि नाइट कल्चर की वजह से हुड़दंग होता है, जिसमें कई बार बड़ी आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं. इसको ध्यान में रखते हुए हमने यह प्लान तैयार किया है कि आबकारी विभाग के साथ पत्राचार करके यह निर्धारित किया जाएगा कि इस क्षेत्र में स्थित बार और पब सिर्फ 12:00 बजे तक ही खुले रहने की अनुमति दी जाए. साथ ही चौराहों पर जो सिगरेट व खाने-पीने की दुकानें सिर्फ 12:00 बजे तक ही खुलें.

बार और पब में लेट नाइट पार्टियां, वहां युवाओं से मारपीट जैसे मामलों पर डीसीपी साउथ अमित कुमार आनंद का कहना है कि इन क्षेत्रों में घटनाएं न हों, इसके लिए बड़े पैमाने पर यहां पेट्रोलिंग की जाती है. जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं. किसी भी शिकायत पर हम त्वरित कार्रवाई करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिससे रात में भी लोग घूम फिर सकें. ऐसे में जो युवक यहां घूमने-टहलने के लिए पहुंचते हैं, उन्हें मना तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी तरह की कोई अपराधी घटना ना हो. यहां पर चलने वाले बार, पब व लॉच को संबंधित विभाग से लाइसेंस मिला हुआ. ऐसे में उन्हें बंद नहीं कराया जा सकता. उनके साथ मीटिंग कर हम समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदारी तय करते हैं.

राजधानी के लॉज, बार व पब में देर रात तक पॉर्टियां तो ठीक हैं, लेकिन इन पार्टियों में नशे की वजह से आपराधिक घटनाएं भी होती हैं. पिछले दिनों विभूतिखंड थाना क्षेत्र में ऐसे ही पार्टी के बाद एक मामूली विवाद में 28 वर्षीय शिवम सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. ऐसे ही सुशांत गोल सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़े मॉल के बार में मामूली कहासुनी में एक युवक की पिटाई कर दी गई, जिसमें उसकी आंख में गंभीर चोटें आईं. इसी तरह विभूतिखंड थाना क्षेत्र स्थित एक बार में आए दिन महिलाओं के आपस में मारपीट करते हुए वीडियो सामने आते हैं. यह सब लखनऊ के लिए नया है. इसलिए यहां के रहने वाले इसको लेकर असजह हैं. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं की वजह से नए क्षेत्र में बने बार व पब और रेस्टोरेंट में जाने से कतराते हैं.

दरअसल, राजधानी लखनऊ पिछले एक दशक में आधुनिकता के तौर पर काफी मजबूत हुआ है. नया बसा लखनऊ जो कि फैजाबाद रोड, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड और शहीदपथ के आसपास है, वहां पर बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट सेक्टर के ऑफिस, मॉल और नई कॉलोनियां विकसित हुई हैं. लखनऊ पिछले कुछ वर्षों में एजुकेशन हब के तौर पर भी उभर कर सामने आया है, यहां पर सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने भी अपना प्रभाव जमाया है. लिहाजा बड़ी संख्या में अन्य जिले व प्रदेश से लोग नौकरी करने और पढ़ने के लिए यहां पहुंचते हैं. ये लोग नए लखनऊ की तरफ रुख करते हैं क्योंकि वहां मेट्रो सिटीज की तरह मनोरंजन के लिए बड़ी संख्या में पब, बार लॉज खुल गए हैं. साथ ही युवा देर रात तक पार्टियां करते हैं.

लेट नाइट पार्टी और नशे के नए कल्चर से खो रही लखनऊ की तहजीब (Video Credit; ETV Bharat)

गोमती नगर, विभूतिखंड, गोमती नगर एक्सटेंशन और सुशांत गोल्फ सिटी जैसे इलाकों में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें, मॉल, बार सबकुछ है, जो दिखाता है कि शहर आधुनिकता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन इस आधुनिकता में लेट नाइट कल्चर भी बढ़ा है, जिससे आए दिन अपराध की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. चंद लोग भले ही इस चकाचौंध से खुश हों, जबकि हकीकत ये है कि लखनऊ की मूल सभ्यता यहां नदारद हो रही है और तेजी से अपराध बढ़ रहा है. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ लखनऊ से संवाददाता प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट

लखनऊ: खास तहजीब, परंपरा और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए लखनऊ पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है. लखनऊ की आत्मा कहे जाने वाले पुराने लखनऊ की गलियों में आज भी वह अदब, सलीका और सुकून भरी शामें जिंदा हैं. वक्त के साथ लखनऊ का दायरा बढ़ा है, लेकिन इस बढ़ते दायरे में पुराना सौंदर्य कहीं खो सा गया है.

लखनऊ में बेलगाम 'नाइट कल्चर' की खतरनाक टाइमलाइन (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं लखनऊ डीएम

लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पुलिस किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में बार को सिर्फ 12:00 बजे तक खुले रहने की अनुमति के लिए संस्तुति करती है तो उस पर बिल्कुल विचार किया जाएगा. पहले भी पुलिस की संस्तुति के आधार पर कुछ क्षेत्रों में बार लाइसेंस नहीं दिए गए. यदि किसी क्षेत्र में देर रात तक बार खुलने से अपराधी घटनाओं की संभावनाएं हैं तो उनका समय निर्धारित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.

यह हो सकती है चुनौती

लखनऊ जिला प्रशासन व पुलिस के लिए कुछ क्षेत्र की दुकानों को सीमित समय तक लाइसेंस देने के प्रयास को जमीन पर उतरना आसान नहीं होगा. आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दुकानों को लाइसेंस देने के समय का निर्धारण शासन स्तर से होता है. अगर समय में परिवर्तन करना है तो शासन को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा. शासन के निर्णय के बाद ही यह संभव होगा कि दुकानों का समय निर्धारित किया जाए. यह संभव नहीं है कि कुछ जगह पर आप 2:00 बजे तक लाइसेंस दें और कुछ जगह पर 12:00 तक का लाइसेंस दें. जब तक इसको लेकर शासन से गाइडलाइन जारी नहीं होती, तब तक इसको जमीन पर उतरना थोड़ा कठिन होगा. अगर शासन से शासनादेश जारी नहीं होगा तो फिर लोग लाइसेंस की मांग को लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं.

सुरक्षा दावों पर क्या बोली लखनऊ पुलिस? (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार

इस बारे में लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल ने कहा कि लखनऊ का कल्चर यह नहीं है जो नए लखनऊ में डेवलप हो रहा है. जो नया लखनऊ बना है खासकर शहीद पथ के आसपास, वहां पर इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं. आलम यह है कि इस क्षेत्र में पुराने लखनऊ के लोग जाने से घबराते हैं. उन्हें डर रहता है कि अगर हम गए तो पता नहीं कब वहां वरदात हो जाए. इस तरह का जब कल्चर राजधानी लखनऊ में डेवलप हो रहा है तो जिला प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था पर लगाम लगाई जाए, जो लोगों के लिए असहज है और उससे आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही हैं.

'नाकाम व्यवस्था है कारण'

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता वर्षा सिंह ने कहा कि नाइट आउट का जो कल्चर बना है, यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है. यह एक तरीके से व्यवस्था का फेलियर है, जिस तरह से क्लब और बार के देर रात तक खुले रहने से मारपीट, हत्या, महिलाओं की आपस में मारपीट जैसी घटनाएं सामने आती हैं, इससे साबित होता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था को बनाने में नाकामयाब नजर आ रहा है. अगर इनके संचालन के साथ-साथ व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो सभी विभागों को व्यापक व्यवस्थाएं करनी होगी. पुलिस को अतिरिक्त पेट्रोलिंग करनी होगी. इसी के साथ-साथ बार संचालक पर जवाबदेही भी तय करनी होगी.

बढ़ते अपराध पर क्या बोले लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर? (Photo Credit; ETV Bharat)

बेलगाम हैं बार और पब

नए लखनऊ में स्थित कई बार और पब बेलगाम नजर आते हैं. यहां पहुंचने वाले लोगों से अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आती रही हैं. कई जगह तो युवाओं से एंट्री फीस ली जाती है, जबकि अंदर महिलाएं मौजूद होती हैं, जिनकी एंट्री फ्री होती है. फिर वो पब संचालकों के इशारे पर युवकों से दोस्ती करती हैं और उनका बिल बढ़ाती हैं. ज्यादा बिल बनने पर जब युवक विरोध करता है तो पब के कर्मचारी उससे वसूली के नाम पर मारपीट करते हैं. इसको लेकर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में बीते दिनों एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी.

इस वजह से पुलिस नहीं लगा पा रही लगाम

पुलिस के सामने चुनौती यह है कि आबकारी विभाग से इन्हें लेट नाइट तक शराब परोसने का लाइसेंस मिल जाता है. आबकारी नीति के तहत वैसे तो शराब दुकान खुले रहने का समय रात 10:00 बजे तक है, लेकिन अतिरिक्त पैसा देकर और विशेष आयोजन के नाम पर कई बार और पब मलिक रात के 2:00 बजे तक का लाइसेंस ले लेते हैं. लाइसेंस लेने के बाद इनकी मनमानी शुरू हो जाती है.

व्यवस्था के फेलियर पर क्या कहते हैं जानकार (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस अधिकारी अगर जांच करने के लिए पहुंचते हैं तो लाइसेंस दिखाकर बार संचालक वैध होने की बात करते हैं. ऐसे में जब तक कोई घटना या दुर्घटना नहीं होती, तब तक पुलिस इन बार व पब मालिक व हुड़दंग करने वाले युवा-युवतियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती. पुलिस के सामने यह भी चुनौती होती है कि अगर रात में सड़कों पर गाड़ियों से घूम रहे युवकों को टोका जाता है तो वह अपनी आजादी की बात कह कर पुलिस से बहस शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्यादातर प्रभावशाली परिवारों के लोग पहुंचते हैं. ऐसे में पुलिस की ज्यादा रोक-टोक करने पर उन्हें ही कानून का पाठ पढ़ा दिया जाता है.

यह खबर आपको कैसी लगी? क्या लखनऊ में लेट नाइट कल्चर बंद होना चाहिए या फिर बढ़ते आधुनिकता के दौर में इसका संचालन भी जरूरी है. पुलिस-प्रशासन कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर सकती है. अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं.

ये भी पढ़ें- Safe Parks Save Lives: UP में पार्कों के हाल, अफसरों की 'सैरगाह' गुलजार तो कॉलोनियों में बदहाल