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IIT कानपुर में स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन; बॉलीवुड गानों पर जमकर झूमे आईआईटियंस

IIT कानपुर में स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: IIT कानपुर कैंपस में स्पोर्ट्स फेस्ट उद्घघोष कार्यक्रम में आईआईटियंस जमकर झूमे. डीजे लव और गायक कुणाल ग्रोवर के गाने तेनूं शरारत सिखावां...जदो नैना लड़ावां...और तारे गिन-गिन याद जो तेरी... पर जोरदार प्रस्तुति हुई. IIT कानपुर कैंपस के अंदर प्रो नाइट मैदान पर मौजूद आईआईटिसंय खुशी से झूम उठे.

जैसे-जैसे संगीत का शोर तेज हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर आईआईटियंस का उत्साह भी देखते बना. मौका था, आईआईटी कानपुर के स्पोर्ट्स फेस्ट उद्गोष के दूसरे दिन हुए ईडीएम नाइट कार्यक्रम का.