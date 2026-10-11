IIT कानपुर में स्पोर्ट्स फेस्ट का आयोजन; बॉलीवुड गानों पर जमकर झूमे आईआईटियंस
IIT कानपुर में स्पोर्ट्स फेस्ट उद्घोष की शुरुआत 10 अक्टूबर से हो गई थी. आज भी कई प्रतियोगिताएं हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 9:26 AM IST
कानपुर: IIT कानपुर कैंपस में स्पोर्ट्स फेस्ट उद्घघोष कार्यक्रम में आईआईटियंस जमकर झूमे. डीजे लव और गायक कुणाल ग्रोवर के गाने तेनूं शरारत सिखावां...जदो नैना लड़ावां...और तारे गिन-गिन याद जो तेरी... पर जोरदार प्रस्तुति हुई. IIT कानपुर कैंपस के अंदर प्रो नाइट मैदान पर मौजूद आईआईटिसंय खुशी से झूम उठे.
जैसे-जैसे संगीत का शोर तेज हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर आईआईटियंस का उत्साह भी देखते बना. मौका था, आईआईटी कानपुर के स्पोर्ट्स फेस्ट उद्गोष के दूसरे दिन हुए ईडीएम नाइट कार्यक्रम का.
इसी तरह साडी गली भूल के भी आया करो जी...कभी साडी गली...और लुंगी डांस, लुंगी डांस....जैसे गानों पर भी आईआईटियंस शनिवार देर रात को बिल्कुल थके नहीं और बालीवुड गानों पर थिरकते रहे.
आईआईटी कानपुर के छात्रों का कहना था, वह इस तरह के आयोजनों में अपनी पढ़ाई को भूलकर केवल आयोजनों का ही लुत्फ उठाते हैं. देर शाम शुरू हुई ईडीएम नाइट में रंग-बिरंगी रोशनी के बीच जैसे-जैसे गानों की प्रस्तुतियां सामने आ रही थीं, वैसे-वैसे आईआईटियंस के जोश का टेम्पो हाई हो रहा था. कुछ गानों पर छात्र वंस मोर, वंस मोर भी कहते रहे.
कई प्रतियोगिताओं में दिखाया दम: IIT कानपुर में स्पोर्ट्स फेस्ट उद्घोष की शुरुआत 10 अक्टूबर से हो गई थी. 10 और 11 अक्टूबर की शाम तक आईआईटियंस व अन्य छात्रों ने जहां कई प्रतियोगिताओं में अपने हुनर को प्रदर्शित किया. वहीं, अब 11 अक्टूबर को तमाम प्रतियोगिताओं के फाइनल मुकाबले होंगे.
आयोजक छात्र अम्लान ने बताया कि इस सत्र में पहली बार कई ऐसी टीमें भी आई हैं, जिन्होंने तैराकी से जुड़ी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है. साथ ही क्रिकेट, एथलेटिक्स, वॉलीबाल समेत अन्य आयोजनों में अपने हुनर को प्रदर्शित किया.
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