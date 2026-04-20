करनाल में देर रात स्कूटी सवार युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, टांगों में लगी चार गोलियां, हमलावर फरार, जांच में जुटी पुलिस
करनाल में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी. युवक की टांगों में चार गोलियां लगीं है. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.
Published : April 20, 2026 at 1:25 PM IST
करनाल: करनाल के कर्ण विहार इलाके में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूटी पर घर लौट रहे एक युवक पर दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं. हमलावरों ने पहले युवक को रोका फिर सिगरेट जलाने के बहाने उससे लाइटर मांगा. इसके बाद उसकी पहचान पुख्ता करने के लिए उसे उसकी ही एक फोटो दिखाई. जैसे ही पहचान की पुष्टि हुई, बदमाशों ने युवक की टांगों में चार गोलियां दाग दीं और मौके से फरार हो गए.
घायल की हालत स्थिर: घायल युवक की पहचान उज्वल उर्फ मोनू के रूप में हुई है, जो कर्ण विहार क्षेत्र में शीशे का काम करता है. वारदात के बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. परिजनों के अनुसार, गोलियां युवक की टांगों में लगी है. फिलहाल उसकी हालत स्थिर है.
अस्पताल से लौट रहा था युवक: घायल युवक के मामा रमेश कुमार ने बताया कि, "उज्वल अपने एक रिश्तेदार को अस्पताल में देखने के बाद घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे निशाना बनाया गया. भांजे की किसी से कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी नहीं थी."
जांच में जुटी पुलिस: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सेक्टर 32-33 थाना के जांच अधिकारी निरंजन ने बताया कि, "प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमला किसी रंजिश का मामला हो सकता है. हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है. जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।" वहीं, इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
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