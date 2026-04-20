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करनाल में देर रात स्कूटी सवार युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, टांगों में लगी चार गोलियां, हमलावर फरार, जांच में जुटी पुलिस

स्कूटी सवार युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग ( ETV Bharat )