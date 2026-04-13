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करनाल में देर रात एनकाउंटर, CIA-2 से मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, हथियारों का जखीरा बरामद

करनाल: करनाल के मधुबन थाना क्षेत्र में बजीदा जाटान रोड पर रविवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब CIA-2 टीम और बदमाशों के बीच आमना-सामना हो गया. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला. इस मुठभेड़ में दो बदमाशों की टांगों में गोली लगी, जबकि एक गोली पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट में जा धंसी, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई.

अवैध हथियार बरामद: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को घायल हालत में काबू कर लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से दो अवैध विदेशी पिस्टल, 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इनका संबंध कुख्यात दीपक नांदल गैंग से हो सकता है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.

CIA-2 से मुठभेड़ में दो बदमाश घायल (ETV Bharat)

जानें कौन हैं आरोपी: पकड़े गए बदमाशों की पहचान सोनीपत जिले के गांव जाजल निवासी रौनक और गांव गढ़ मलिकपुर निवासी इमरान के रूप में हुई है. रौनक की बाईं और इमरान की दाईं टांग में गोली लगी है. दोनों को तुरंत करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

गुप्त सूचना से शुरू हुआ पूरा ऑपरेशन : इस बारे में पुलिस अधिकारी सत्य नारायण ने कहा कि, "CIA-2 को 12 अप्रैल की रात करीब साढ़े 10 बजे पुख्ता सूचना मिली थी कि दो बदमाश अवैध हथियारों के साथ मुनक से करनाल की ओर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आ रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने मुनक रोड पर नाकाबंदी कर दी और जाल बिछा दिया. कुछ ही देर में संदिग्ध बाइक सवार नजर आए. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने रास्ता बदलकर भागने की कोशिश की. पुलिस ने पीछा किया तो पीछे बैठे बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी. अंधेरे में बाइक का संतुलन बिगड़ा और दोनों गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भागने और फायरिंग जारी रखी."