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करनाल में देर रात एनकाउंटर, CIA-2 से मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, हथियारों का जखीरा बरामद

करनाल में CIA-2 और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए. बदमाशों के पास से अवैध हथियार बरामद किया गया.

Late Night Encounter in Karnal
करनाल में देर रात एनकाउंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 13, 2026 at 10:49 AM IST

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करनाल: करनाल के मधुबन थाना क्षेत्र में बजीदा जाटान रोड पर रविवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब CIA-2 टीम और बदमाशों के बीच आमना-सामना हो गया. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला. इस मुठभेड़ में दो बदमाशों की टांगों में गोली लगी, जबकि एक गोली पुलिसकर्मी की बुलेटप्रूफ जैकेट में जा धंसी, जिससे उसकी जान बाल-बाल बच गई.

अवैध हथियार बरामद: मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को घायल हालत में काबू कर लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से दो अवैध विदेशी पिस्टल, 100 से ज्यादा जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इनका संबंध कुख्यात दीपक नांदल गैंग से हो सकता है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.

CIA-2 से मुठभेड़ में दो बदमाश घायल (ETV Bharat)

जानें कौन हैं आरोपी: पकड़े गए बदमाशों की पहचान सोनीपत जिले के गांव जाजल निवासी रौनक और गांव गढ़ मलिकपुर निवासी इमरान के रूप में हुई है. रौनक की बाईं और इमरान की दाईं टांग में गोली लगी है. दोनों को तुरंत करनाल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

गुप्त सूचना से शुरू हुआ पूरा ऑपरेशन : इस बारे में पुलिस अधिकारी सत्य नारायण ने कहा कि, "CIA-2 को 12 अप्रैल की रात करीब साढ़े 10 बजे पुख्ता सूचना मिली थी कि दो बदमाश अवैध हथियारों के साथ मुनक से करनाल की ओर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आ रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने मुनक रोड पर नाकाबंदी कर दी और जाल बिछा दिया. कुछ ही देर में संदिग्ध बाइक सवार नजर आए. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने रास्ता बदलकर भागने की कोशिश की. पुलिस ने पीछा किया तो पीछे बैठे बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी. अंधेरे में बाइक का संतुलन बिगड़ा और दोनों गिर पड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भागने और फायरिंग जारी रखी."

बदमाश के टांग में लगी गोली: पुलिस की मानें तो लगातार चेतावनी के बावजूद जब बदमाश नहीं रुके, तो पुलिस ने पहले हवाई फायर किया और फिर टांगों को निशाना बनाकर गोली चलाई. सटीक निशानेबाजी के चलते दोनों घायल हो गए और पुलिस ने मौके पर ही उन्हें दबोच लिया.

एफएसएल टीम पहुंची मौके पर: घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए, जिससे जांच को और मजबूती मिलेगी. इसके बाद दोनों घायलों को पुलिस सुरक्षा में अस्पताल पहुंचाया गया.

अब रिमांड पर खुलेंगे कई राज : मधुबन थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के ठीक होते ही उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. पूछताछ के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि हथियार कहां से आए और किस बड़ी वारदात की साजिश रची जा रही थी.

गैंग कनेक्शन की गहराई से जांच जारी : पुलिस की मानें तो दोनों आरोपियों के तार दीपक नांदल गैंग से जुड़े हो सकते हैं. ऐसे में पुलिस अब इस एंगल पर भी गहराई से जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

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