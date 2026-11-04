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राजकीय सम्मान के साथ आज पंचतत्व में विलीन हुए विधायक नंदलाल, बेटे ने दी मुखाग्नि

दिवंगत विधायक नंदलाल का अंतिम संस्कार ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: शिमला जिले के तहत रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नंदलाल बुधवार को अपने पैतृक गांव देवठी में पंचतत्व में विलीन हो गए. चार बार विधायक रहे नंदलाल का आज पूरे राजकीय सम्मान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान उनके बेटे ने मुखाग्नि देकर पिता को अंतिम विदाई दी. अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्र के हजारों लोग देवठी पहुंचे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस दुख की घड़ी में मौजूद रहे.

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