राजकीय सम्मान के साथ आज पंचतत्व में विलीन हुए विधायक नंदलाल, बेटे ने दी मुखाग्नि
पैतृक गांव देवठी में पारंपरिक रीति-रिवाजों से हुआ अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री और गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:48 PM IST
रामपुर बुशहर: शिमला जिले के तहत रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नंदलाल बुधवार को अपने पैतृक गांव देवठी में पंचतत्व में विलीन हो गए. चार बार विधायक रहे नंदलाल का आज पूरे राजकीय सम्मान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान उनके बेटे ने मुखाग्नि देकर पिता को अंतिम विदाई दी. अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्र के हजारों लोग देवठी पहुंचे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस दुख की घड़ी में मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री ने परिवार को बंधाया ढांढस
अंतिम संस्कार के दौरान पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल रहा. अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधि को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग गांव पहुंचे. लोगों ने नम आंखों से अपने नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं, अंतिम दर्शन के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया. मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक नंदलाल के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नंदलाल के बेटे को गले लगाकर ढांढस बंधाया. साथ ही उनकी पत्नी और बहू को भी सांत्वना दी.
मंगलवार को पैतृक गांव पहुंची पार्थिव देह
रामपुर विधायक नंदलाल का पार्थिव शरीर मंगलवार शाम को उनके पैतृक गांव देवठी पहुंचाया गया था और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी की गई. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रामपुर के शिंगला हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए मीझाली पहुंचे और दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि अर्पित की. आज उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नम आंखों के साथ अपने नेता को अंतिम विदाई दी.
कल सुबह चमियाणा में ली थी अंतिम सांस
गौरतलब है कि विधायक नंदलाल का बीते कल, मंगलवार को सुबह करीब 5:30 बजे चमियाणा अस्पताल में निधन हो गया था. 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अटल सुपर स्पेशियलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा में उनका इलाज चल रहा था. उनके निधन की खबर से रामपुर बुशहर सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई. चार बार विधायक रहे नंद लाल ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में रामपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है.