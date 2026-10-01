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दिवंगत मंत्री सुदिव्य सोनू के जुड़ाव वाले इलाके में पहुंचीं उनकी पत्नी श्वेता शर्मा, कहा - चिंता ना करें, पूरे होंगे 'सोनू' के सपने

कार्यकर्ताओं से मिली श्वेता शर्मा ( Etv Bharat )

गिरिडीह: झारखंड सरकार के मंत्री सह गिरिडीह के विधायक रहे सुदिव्य कुमार अब लोगों के बीच नहीं है. उनके निधन के बाद अब गिरिडीह में विधानसभा का उपचुनाव होना है. विधानसभा उपचुनाव की सुगुबुगाहट के बीच ऐसी संभावना है कि दिवंगत मंत्री की पत्नी स्वेता शर्मा झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हो सकती हैं.