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दिवंगत मंत्री सुदिव्य सोनू के जुड़ाव वाले इलाके में पहुंचीं उनकी पत्नी श्वेता शर्मा, कहा - चिंता ना करें, पूरे होंगे 'सोनू' के सपने

गिरिडीह में विधानसभा उपचुनाव की सुगुबुगाहट शुरू हो गई है. इन सबों के बीच दिवंगत मंत्री की धर्मपत्नी लोगों से मिल रही हैं.

Shweta Sharma
कार्यकर्ताओं से मिली श्वेता शर्मा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 9:16 AM IST

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गिरिडीह: झारखंड सरकार के मंत्री सह गिरिडीह के विधायक रहे सुदिव्य कुमार अब लोगों के बीच नहीं है. उनके निधन के बाद अब गिरिडीह में विधानसभा का उपचुनाव होना है. विधानसभा उपचुनाव की सुगुबुगाहट के बीच ऐसी संभावना है कि दिवंगत मंत्री की पत्नी स्वेता शर्मा झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार हो सकती हैं.

इन संभावनाओं के बीच श्वेता शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दिया है. वह कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता से भी मिल रही हैं. इसी कड़ी में श्वेता शर्मा पीरटांड के उन सुदूरवर्ती गांव तक पहुंची जहां से दिवंगत मंत्री को हमेशा पूरा समर्थन मिलता था. जहां के विकास की चिंता दिवंगत मंत्री को सबसे अधिक थी.

दिवंगत मंत्री सुदिव्य सोनू के जुड़ाव वाले इलाके में पहुंचीं उनकी पत्नी श्वेता शर्मा (Etv Bharat)

इस दौरान श्वेता के साथ उनकी बेटी सृष्टि और समृद्धि भी साथ में थी. जबकि मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व विधायक केदार हाजरा, उपमहापौर भी मौजूद रहे. यहां शहीद वेदी पर दिवंगत मंत्री की पत्नी और बेटियों ने श्रद्धांजलि दी, फिर लोगों से मुलाकात की.

उन्होंने कहा कि 'मंत्री तो नहीं रहें लेकिन उनका सपना विकास का था. सपना था कि हरेक गांव विकसित हो. सुविधा बढ़े. कई काम उनके द्वारा किए गए, अब जो काम अधूरे हैं उसे वह पूरा करेंगी.'

कार्यकर्ताओं संग बैठक

श्वेता शर्मा लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं संग बैठक कर रही हैं. पहले वह शहर एवं मुफस्सिल क्षेत्र के कार्यकर्ताओं संग बैठक कर चुकी हैं. वहीं इस बार पीरटांड के कार्यकर्ताओं के साथ न सिर्फ मुलाकात कर अपना परिचय दिया बल्कि उनसे भी परिचय लिया. उन्होंने साफ कहा कि पति के अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती हैं. सभी का साथ रहेगा तो आपके 'सोनू भैया' का हरेक सपना पूरा होगा. हरेक विकास काम जमीन पर न सिर्फ उतरेगा बल्कि उसे पूर्ण भी किया जाएगा.

बेटियों ने भी कहा - लोगों को कमा कर गए हैं पिता

कार्यकर्ताओं और आमलोगों से मिल रही दिवंगत की बेटियां भी खुलकर लोगों से बात कर रही हैं. कहती हैं उनके पिता ने लोगों को कमाया है. पिता गिरिडीह की जनता से बहुत प्यार करते थे और जनता भी उनके पिता का पूरा सम्मान करती रही. अब उनका लक्ष्य हरेक क्षेत्र का विकास करना है. इसमें लोगों का भी साथ चाहिए.

हर पल साथ खड़े हैं कार्यकर्ता

श्वेता शर्मा के क्षेत्र भ्रमण के दरमियान कार्यकर्ता भी साथ खड़े दिख रहे हैं. जिलाध्यक्ष संजय सिंह हो या पूर्व विधायक केदार हजार, मेयर प्रमिला मेहरा हो या डिप्टी मेयर सुमित कुमार. हरेक कार्यकर्ता उनके साथ भ्रमण कर रहें हैं.

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