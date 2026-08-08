इंदौर का 69वाँ ग्रीन कॉरिडोर, कई जिंदगियों को नया जीवन दे गए कैलाश, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई
शुजालपुर निवासी स्वर्गीय कैलाश नारायण पाठक (54) के संभावित ब्रेन-डेथ के बाद उनके परिवार ने अंगदान की सहमति दी थी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 10:49 PM IST
इंदौर: अंगदान का हब बन रहे इंदौर में फिर 69वें ग्रीन कॉरिडोर के तहत एक ब्रेन डेड व्यक्ति के परिजनों के संकल्प के कारण अन्य कई लोगों को जीवन दान मिल सका है. दरअसल शुजालपुर निवासी स्वर्गीय कैलाश नारायण पाठक (54) के संभावित ब्रेन-डेथ के बाद उनके परिवार ने अंगदान की सहमति दी थी. कैलाश नारायण बड़ोद के मंडी सचिव के पद पर कार्यरत थे.
जब परिवार से अंगदान के लिए निवेदन किया गया, तब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा ने कहा कि वे अपने जीवनसाथी के अंगदान के स्वीकृति-पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले स्वयं अंगदान एवं देहदान का संकल्प लेंगी. उन्होंने पहले अपना संकल्प-पत्र भरा और उसके बाद ही अपने जीवनसाथी के अंगदान की सहमति पर हस्ताक्षर किए. धर्मपत्नी और बेटी पूजा के इस अद्भुत साहस और समर्पण को देखकर उपस्थित लोगों की आँखें भी नम हो गईं.
सभी अंगों के दान की सहमति के बावजूद केवल किडनी एवं नेत्रदान ही संभव हो सका
पाठक परिवार द्वारा सभी संभावित अंगों के दान की सहमति दी गई थी, किंतु तकनीकी कारणों से केवल किडनी एवं नेत्रदान ही संभव हो सका. एक किडनी चोइथराम हॉस्पिटल के मरीज को प्रत्यारोपित की गई जबकि दूसरी किडनी एमिनेंट हॉस्पिटल के मरीज को प्रत्यारोपित की गई. नेत्रदान शंकरा आई हॉस्पिटल के माध्यम से संपन्न हुआ.
इस प्रकार एक परिवार के निर्णय से दो मरीजों को किडनी के माध्यम से जीवन की नई संभावना मिली. वहीं नेत्रदान के माध्यम से किसी जरूरतमंद के जीवन में दृष्टि का उजाला आने की राह बनी. इस अंगदान की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कराने में लगभग 60 घंटे तक लगातार जागकर सेवा, समन्वय और व्यवस्थाओं में जुटे सेवाधारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.
इस सेवा यात्रा में मुस्कान सेवादार जीतू बगानी, संदीपन आर्य, हरपाल सितलानी एवं लक्की खत्री ने निरंतर सक्रिय रहकर अंगदान समन्वय, परिवार के साथ संवाद तथा आवश्यक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान शैल्बी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. विवेक जोशी, डॉ. अभिषेक चौरसिया, डॉ. अर्जुन पनवार, ऑर्गन डोनेशन कोऑर्डिनेटर श्रीमती हेमलता सिंह का पूरे समय पूर्ण सहयोग और समर्पण बना रहा.
गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई
मध्य प्रदेश सरकार के आदेशानुसार, अंगदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद श्री कैलाश नारायण पाठक जी के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद सुबह 7:30 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके निज निवास, शुजालपुर के लिए सम्मानपूर्वक रवाना किया गया.