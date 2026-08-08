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इंदौर का 69वाँ ग्रीन कॉरिडोर, कई जिंदगियों को नया जीवन दे गए कैलाश, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई

अंगदान से कई जिंदगियों को मिला नया जीवन ( ETV Bharat )

इंदौर: अंगदान का हब बन रहे इंदौर में फिर 69वें ग्रीन कॉरिडोर के तहत एक ब्रेन डेड व्यक्ति के परिजनों के संकल्प के कारण अन्य कई लोगों को जीवन दान मिल सका है. दरअसल शुजालपुर निवासी स्वर्गीय कैलाश नारायण पाठक (54) के संभावित ब्रेन-डेथ के बाद उनके परिवार ने अंगदान की सहमति दी थी. कैलाश नारायण बड़ोद के मंडी सचिव के पद पर कार्यरत थे. जब परिवार से अंगदान के लिए निवेदन किया गया, तब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनोरमा ने कहा कि वे अपने जीवनसाथी के अंगदान के स्वीकृति-पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले स्वयं अंगदान एवं देहदान का संकल्प लेंगी. उन्होंने पहले अपना संकल्प-पत्र भरा और उसके बाद ही अपने जीवनसाथी के अंगदान की सहमति पर हस्ताक्षर किए. धर्मपत्नी और बेटी पूजा के इस अद्भुत साहस और समर्पण को देखकर उपस्थित लोगों की आँखें भी नम हो गईं. सभी अंगों के दान की सहमति के बावजूद केवल किडनी एवं नेत्रदान ही संभव हो सका पाठक परिवार द्वारा सभी संभावित अंगों के दान की सहमति दी गई थी, किंतु तकनीकी कारणों से केवल किडनी एवं नेत्रदान ही संभव हो सका. एक किडनी चोइथराम हॉस्पिटल के मरीज को प्रत्यारोपित की गई जबकि दूसरी किडनी एमिनेंट हॉस्पिटल के मरीज को प्रत्यारोपित की गई. नेत्रदान शंकरा आई हॉस्पिटल के माध्यम से संपन्न हुआ.