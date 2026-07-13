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हिमाचल में आलू की फसल पर लेट ब्लाइट का खतरा, विशेषज्ञों ने बताया ऐसे करें बचाव?

शिमला: हिमाचल में आलू की फसल पर लेट ब्लाइट यानी पिछेता झुलसा रोग का खतरा है. विशेषज्ञों ने किसानों को इस से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है. शिमला स्थित सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को पिछेता झुलसा (लेट ब्लाइट) बीमारी के संभावित प्रकोप को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. अनुसंधान संस्थान की तरफ से इंडो-ब्लाइटकास्ट (पैन इंडिया) पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार मौसम की वर्तमान परिस्थितियां इस बीमारी के फैलने के लिए अनुकूल हैं और निकट भविष्य में इसका प्रकोप बढ़ सकता है.

पौध संरक्षण संभाग के संभागाध्यक्ष डॉ. संजीव शर्मा ने किसानों से समय रहते बचाव के उपाय अपनाने का आग्रह किया है. जिन खेतों में अभी तक बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं और फफूंदनाशक का छिड़काव नहीं किया गया है, वहां मैन्कोजेब अथवा क्लोरोथलोनील युक्त फफूंदनाशक का रोग सुगाही किस्मों पर 0.2- 0.25 प्रतिशत की दर से अर्थात 2.0-2.5 किलोग्राम दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिडकाव करने की सलाह दी गई है.

यदि खेत में पिछेता झुलसा बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे हैं, तो किसानों को फफूंदनाशक जैसे डाइमेथोमोर्फ का 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या अमेटोक्ट्रडीन + डाइमेथोमोर्फ का 2.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से या डाइमेथोमोर्फ 1.0 ग्राम + मैन्कोजेब 2.0 ग्राम (कुल मिश्रण 3.0 ग्राम) का प्रति लीटर की दर से या फ्लुपिकोलिडे + प्रोपमोकार्ब का 3.0 मिली प्रति लीटर के दर या अजोक्षिस्ट्रोबिन + टेबुकोनाज़ोल का 1.0 मिली प्रति लीटर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी गई है.