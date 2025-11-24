ETV Bharat / state

हिमाचल के इस शहर से था एक्टर धर्मेंद्र को खासा लगाव, खूबसूरती के हो गए थे कायल

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता स्वर्गीय धर्मेंद्र का जिला कुल्लू से भी गहरा नाता रहा है. अभिनेता धर्मेंद्र कई बार बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए कुल्लू मनाली आते रहते थे. वहीं, बीमार होने के बाद भी वो अपने बेटे सनी देओल के साथ कुल्लू मनाली का रुख करते थे. बीते कुछ सालों से वो काफी बार अपने बेटे सनी देओल के कॉटेज में रहने आए और मनाली के साथ-साथ लाहौल घाटी का भी उन्होंने दौरा किया था. धर्मेंद्र के निधन को लेकर जिला कुल्लू में भी लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है और कई लोग उनकी फिल्मों को याद कर अब उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं.

धर्मेंद्र पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और उनकी अंतिम विदाई पर पूरा बॉलीवुड उमड़ा. धर्मेंद्र अब बस हमारी यादों में बस चुके हैं और उनकी फिल्में, उनका मस्तमौला अंदाज और उनका शायराना अंदाज लोगों को हमेशा याद रहेगा. धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देयोल स्पेशल बॉन्ड शेयर करते थे और अक्सर मनाली घूमने के लिए आते रहते थे.

कुल्लू: हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र का आज 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. एक्टर का निधन उनके 90वें बर्थडे से पहले हुआ है. वो अगले 8 दिसंबर 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे. हाल ही में एक्टर की तबीयत खराब होने के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत की अफवाह भी फैल गई थी.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया था वीडियो

गौर रहे कि धर्मेंद्र कई बार बेटे सनी देओल के साथ मनाली आए और यहां की खूबसूरत वादियों को निहारा था. साल 2021 के नवंबर माह में धर्मेंद्र करीब एक माह तक पर्यटन नगरी मनाली की वादियों में घूमते रहे. उनके बेटे सनी देओल ने मनाली के पास सरसेई में लंबे समय के लिए एक कॉटेज किराये पर ले रखा है. उस दौरान सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को मनाली के सामने की पहाड़ी पर ले गए थे, जहां से मनाली का दीदार कर धर्मेंद्र भावविभोर हो उठे. उस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया में इसका वीडियो शेयर किया था. वीडियो में उन्होंने कहा कि था कि मेरा बेटा सनी मुझे मनाली लाया है. इसके लिए उन्होंने सनी का आभार भी जताया था.

अटल टनल का किया था दीदार

वहीं, धर्मेंद्र ने अटल टनल रोहतांग का भी दीदार किया था. तब उन्होंने कहा था कि 20 साल बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली और रोहतांग की पहाड़ियों में आने का मौका मिला है. इसके अलावा धर्मेंद्र ने मनाली की बर्फीली पहाड़ियों पर इज्जत, जीने नहीं दूंगा, तहलका, आदमी और इंसान सहित कई फिल्मों की शूटिंग की. उस समय रोहतांग के पार लाहौल जाने के लिए कई घंटों का सफर करना पड़ता था. मौसम खराब होने पर यात्रा स्थगित करनी पड़ती थी, लेकिन अब अटल टनल रोहतांग बनने से सब आसान हो गया है. इसलिए रोहतांग टनल को उन्होंने अजूबा बताया था. उन्होंने करीब दस किलोमीटर लंबी इस टनल के निर्माण में भागीदारी करने वाले हर शख्स का आभार भी जताया था.

फैन्स की उमड़ती थी भीड़

कुल्लू के रहने वाले नरेंद्र कुमार, नकुल खुल्लर, विजय ठाकुर का कहना है कि 'जब भी बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र शूटिंग के लिए कुल्लू मनाली आते थे उन्हें देखने के लिए लोगों के भीड़ उमड़ती थी. फिल्मों में काम बंद करने के बाद भी वो कुल्लू मनाली घूमने आते थे और स्थानीय लोगों के साथ भी मुलाकात करते थे. उनके निधन से बॉलीवुड से भी काफी क्षति पहुंची है.'

