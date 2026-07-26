लता गुप्ता बनीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मिलेगी नई दिशा
नई जिम्मेदारी के साथ अब महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के प्रभावी निस्तारण को लेकर आयोग से अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं.
Published : July 26, 2026 at 4:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) के पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शकरपुर वार्ड की पूर्व पार्षद लता गुप्ता को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. उनके साथ श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेनू भल्ला को आयोग का सदस्य बनाया गया है. इन नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी को बधाई देते हुए भरोसा जताया कि नई टीम महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण को नई दिशा देगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि,
दिल्ली महिला आयोग महिलाओं तक न्याय, संरक्षण और सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है. नई नियुक्तियों से आयोग की कार्यक्षमता और मजबूत होगी तथा महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि आयोग दिल्ली सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर एक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और सुरक्षित दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा.
लता गुप्ता का नाम यमुनापार की सक्रिय महिला नेताओं में प्रमुखता से लिया जाता है. वह शकरपुर वार्ड से दो बार पार्षद रह चुकी हैं और लंबे समय से संगठन व जनसेवा से जुड़ी रही हैं. पार्षद के रूप में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े कई मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश संगठन में भी उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं और महिला मोर्चा की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
दिल्ली सरकार द्वारा श्रीमती लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष तथा श्रीमती श्याम बाला, श्रीमती मालती वर्मा, श्रीमती लता सोढ़ी, श्रीमती सनरिका शर्मा झा एवं श्रीमती रेनू भल्ला को सदस्य नियुक्त किया गया है।— CMO Delhi (@CMODelhi) July 26, 2026
महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण में…
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लता गुप्ता की नियुक्ति केवल संगठनात्मक अनुभव का सम्मान ही नहीं, बल्कि पूर्वी दिल्ली और यमुनापार क्षेत्र के बढ़ते राजनीतिक महत्व का भी संकेत है. क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनकी नियुक्ति का स्वागत करते हुए इसे यमुनापार के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है. नई जिम्मेदारी के साथ अब महिलाओं की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के प्रभावी निस्तारण को लेकर आयोग से अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं.
इसे भी पढ़ें
दिल्ली में ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत आज, जानें कैसे होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा
राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर केजरीवाल का सुंदर कांड पाठ आयोजन, भाजपा ने बताया चुनावी हिंदू