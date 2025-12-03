ETV Bharat / state

लासाइकॉन 2025: सीएसआईआर के वैज्ञानिकों का वैक्सीन डेवलपमेंट और ड्रग डिस्कवरी पर रिसर्च तेज, बताए इंसानों और वन्यजीवों की सुरक्षा के नए तरीके

लासाइकॉन 2025 के दौरान वैज्ञानिकों ने वैक्सीन डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी, एएमआर, टीबी रिसर्च और वन्यजीव संरक्षण के लिए आधुनिक गैर-आक्रामक तकनीकों पर प्रगति सांझा किया.

LASYCON 2025 CONFERENCE
लासाइकॉन 2025 (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 3, 2025 at 10:50 AM IST

|

Updated : December 3, 2025 at 11:20 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: चंडीगढ़ सेक्टर-39 स्थित सीएसआईआर–सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (इमटेक) के वैज्ञानिक संक्रामक रोगों से लोगों की जान बचाने के लिए लगातार अनुसंधान में जुटे हुए हैं. अलग-अलग संक्रामक रोगों से बचाव के लिए संस्थान के वैज्ञानिक विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित कर टेस्टिंग कर रहे हैं. इसी दिशा में संस्थान में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ‘लासाइकॉन 2025’ का आयोजन किया गया.

वैक्सीन डेवलपमेंट और रिसर्च: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने आई-केयर के हेड एवं चीफ ऑफ साइंटिस्ट डॉ. नीरज से बातचीत की. डॉ. नीरज ने बताया, “सीएसआईआर–इमटेक और लेबोरेट्री एनिमल साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. वर्तमान में संस्थान में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार करने पर तेजी से काम किया जा रहा है. कोविड महामारी की तरह श्वास या संपर्क से फैलने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर भी शोध कार्य जारी हैं, जिसके लिए संस्थान में उन्नत स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है.”

चंडीगढ़ वैज्ञानिकों का वैक्सीन डेवलपमेंट और ड्रग डिस्कवरी पर रिसर्च तेज (ETV Bharat)

यह है वैज्ञानिकों का फोकस एरिया: डॉ. नीरज ने आगे बताया, “आरएंडडी फोकस एरिया में मुख्य रूप से जैव-रासायनिक इंजीनियरिंग, डेटा विज्ञान, संक्रामक रोग और माइक्रोबियल इकोसिस्टम शामिल हैं. भविष्य के रिसर्च एरिया में माइक्रोबियल कम्युनिटी और ह्यूमन हेल्थ, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (एएमआर) का न्यूनीकरण, प्रिसिजन फर्मेंटेशन और बायोरेमेडिएशन जैसे विषय शामिल किए गए हैं. सभी वैज्ञानिक अलग-अलग क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं. इनमें ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया पर भी शोध शामिल है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, साथ ही मस्तिष्क, गुर्दे और रीढ़ जैसे शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है. इससे बचाव के लिए वन्यजीवों पर टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है.”

होल बॉडी इमेजिंग सिस्टम: संस्थान में आयोजित वर्कशॉप में युवा वैज्ञानिकों और स्टूडेंट्स को बताया गया कि होल बॉडी इमेजिंग सिस्टम के क्या एप्लिकेशन हैं और इसका उपयोग कर वन्यजीवों को कैसे बचाया जा सकता है. डॉ. नीरज ने कहा, “यह एक गैर-आक्रामक तकनीक है. इस मशीन के उपयोग से पशु को कोई हानि पहुंचाए बिना जीवित वन्यजीवों में फैली बीमारी, उसके बढ़ने और किए जा रहे इलाज के प्रभाव का पता लगाया जा सकता है. यह आधुनिक तकनीक प्री-क्लीनिकल रिसर्च में ड्रग डिस्कवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसी उद्देश्य से कंपनी के एप्लिकेशन साइंटिस्ट भी वर्कशॉप में शामिल रहे.”

बायोमैथडोलॉजी ऑफ लैब एनिमल्स की जानकारी: छात्रों और प्रतिभागियों को बायोलॉजिकल मेथड्स यानी बायोमैथडोलॉजी ऑफ लैब एनिमल्स के बारे में भी जानकारी दी गई. इसमें थ्योरी के साथ-साथ हैंड सेशंस पर ज्यादा जोर दिया गया. उन्हें वन्यजीवों की हैंडलिंग, लिंग की पहचान, मेल और फीमेल को विभिन्न रूट से इंजेक्शन देने की विधि, रक्त संग्रह प्रक्रिया और एनेस्थीसिया देने की तकनीक समझाई गई.डॉ. नीरज ने कहा, “किसी भी एनिमल फैसिलिटी के संचालन या प्री-क्लीनिकल रिसर्च से जुड़े प्रतिभागियों को यह कौशल आना बेहद जरूरी है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया.”

गाइडलाइंस के अनुसार मंजूरी जरूरी: लेबोरेट्री एनिमल साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉ. नीरज ने बताया, “किसी भी वन्यजीव पर रिसर्च करने से पहले राष्ट्रीय स्तर की रेगुलेटरी कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हसबेंडरी द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है. इसके बाद वैज्ञानिक को अपने वन्यजीव संबंधी प्रोजेक्ट के लिए इंस्टीट्यूट एनिमल एथिक्स कमेटी से मंजूरी लेनी होती है, ताकि एनिमल वेलफेयर को कोई नुकसान न पहुंचे. मंजूरी मिलने के बाद ही वैज्ञानिक वन्यजीवों पर काम शुरू कर सकता है.”

इस तरह मिलेगा लाभ: डॉ. नीरज ने कहा, “हर रिसर्च का उद्देश्य यही होता है कि ऐसी दवा विकसित की जाए जो न केवल वन्यजीवों बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो.”उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, “सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना है. किसानों को बताया जाता है कि वे अपने पशुओं को बीमारियों से कैसे सुरक्षित रखें. पशु स्वस्थ होगा तो दूध उत्पादन बढ़ेगा और गुणवत्ता भी अच्छी होगी.”

ड्रग डिस्कवरी और वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम: डॉ. नीरज ने आगे कहा, “वन्यजीवों से संबंधित बीमारियों पर राज्य सरकार के अधीन वेटरनरी कॉलेज और एनिमल हेल्थ अस्पताल काम कर रहे हैं, जबकि इमटेक में स्मॉल एनिमल मॉडल पर शोध होता है. संस्थान में विभिन्न प्रोजेक्ट्स के तहत ड्रग डिस्कवरी और वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है. आईएससीए से मंजूरी मिलने के बाद वन्यजीवों पर टेस्ट किए जाते हैं. इसमें दवा की टॉक्सिसिटी, विभिन्न बीमारियों पर उसके प्रभाव और सुरक्षा स्तर की जांच की जाती है. अच्छे परिणाम आने पर दवा प्री-क्लीनिकल से क्लीनिकल ट्रायल में जाती है. इमटेक में मंजूर प्रोजेक्ट्स में मुख्य रूप से ट्यूबरकुलोसिस पर शोध किया जा रहा है, और ज्यादातर टेस्टिंग चूहों, गिनी पिग्स और खरगोशों पर की जाती है.”

ये भी पढ़ें:जींद यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने शिक्षकों पर लगाए गंभीर आरोप, जांच कमेटी बनाई गई, छात्र संगठनों ने फूंका पुतला

Last Updated : December 3, 2025 at 11:20 AM IST

TAGGED:

CSIR IMTECH CHANDIGARH
INFECTIOUS DISEASE RESEARCH INDIA
VACCINE DEVELOPMENT CSIR
DRUG DISCOVERY IMTECH
LASYCON 2025 CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.