ETV Bharat

लासाइकॉन 2025: सीएसआईआर के वैज्ञानिकों का वैक्सीन डेवलपमेंट और ड्रग डिस्कवरी पर रिसर्च तेज, बताए इंसानों और वन्यजीवों की सुरक्षा के नए तरीके

लासाइकॉन 2025 ( Etv Bharat )

पंचकूला: चंडीगढ़ सेक्टर-39 स्थित सीएसआईआर–सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (इमटेक) के वैज्ञानिक संक्रामक रोगों से लोगों की जान बचाने के लिए लगातार अनुसंधान में जुटे हुए हैं. अलग-अलग संक्रामक रोगों से बचाव के लिए संस्थान के वैज्ञानिक विभिन्न विषयों पर ध्यान केंद्रित कर टेस्टिंग कर रहे हैं. इसी दिशा में संस्थान में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ‘लासाइकॉन 2025’ का आयोजन किया गया. वैक्सीन डेवलपमेंट और रिसर्च: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने आई-केयर के हेड एवं चीफ ऑफ साइंटिस्ट डॉ. नीरज से बातचीत की. डॉ. नीरज ने बताया, “सीएसआईआर–इमटेक और लेबोरेट्री एनिमल साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. वर्तमान में संस्थान में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार करने पर तेजी से काम किया जा रहा है. कोविड महामारी की तरह श्वास या संपर्क से फैलने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर भी शोध कार्य जारी हैं, जिसके लिए संस्थान में उन्नत स्तर पर टेस्टिंग की जा रही है.” चंडीगढ़ वैज्ञानिकों का वैक्सीन डेवलपमेंट और ड्रग डिस्कवरी पर रिसर्च तेज (ETV Bharat) यह है वैज्ञानिकों का फोकस एरिया: डॉ. नीरज ने आगे बताया, “आरएंडडी फोकस एरिया में मुख्य रूप से जैव-रासायनिक इंजीनियरिंग, डेटा विज्ञान, संक्रामक रोग और माइक्रोबियल इकोसिस्टम शामिल हैं. भविष्य के रिसर्च एरिया में माइक्रोबियल कम्युनिटी और ह्यूमन हेल्थ, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस (एएमआर) का न्यूनीकरण, प्रिसिजन फर्मेंटेशन और बायोरेमेडिएशन जैसे विषय शामिल किए गए हैं. सभी वैज्ञानिक अलग-अलग क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं. इनमें ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया पर भी शोध शामिल है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, साथ ही मस्तिष्क, गुर्दे और रीढ़ जैसे शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है. इससे बचाव के लिए वन्यजीवों पर टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है.” होल बॉडी इमेजिंग सिस्टम: संस्थान में आयोजित वर्कशॉप में युवा वैज्ञानिकों और स्टूडेंट्स को बताया गया कि होल बॉडी इमेजिंग सिस्टम के क्या एप्लिकेशन हैं और इसका उपयोग कर वन्यजीवों को कैसे बचाया जा सकता है. डॉ. नीरज ने कहा, “यह एक गैर-आक्रामक तकनीक है. इस मशीन के उपयोग से पशु को कोई हानि पहुंचाए बिना जीवित वन्यजीवों में फैली बीमारी, उसके बढ़ने और किए जा रहे इलाज के प्रभाव का पता लगाया जा सकता है. यह आधुनिक तकनीक प्री-क्लीनिकल रिसर्च में ड्रग डिस्कवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसी उद्देश्य से कंपनी के एप्लिकेशन साइंटिस्ट भी वर्कशॉप में शामिल रहे.”