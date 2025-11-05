ETV Bharat / state

हिमाचल में 3 सालों में घटे सड़क हादसों के मामले, सरकार की मुहिम लाई रंग

शिमला: हिमाचल की सुखविंदर सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए ठोस कदमों का सकारात्मक असर अब दिखाई देने लगा है. सख्त नियमों, आधुनिक तकनीक और जनजागरूकता अभियानों की बदौलत सड़कों पर हादसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. ये सरकार की नीतियों, त्वरित राहत कार्यों और बेहतर सड़क प्रबंधन का नतीजा है कि पिछले तीन सालों में मानसून सीजन में हो रही भारी बारिश से आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी प्रदेश में पहले की तुलना में हादसों के मामले घटे हैं, जिससे प्रदेश में लोगों के बहुमूल्य जीवन बचे हैं. हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा मिले आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2023 में कुल 2,253 सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए थे. लेकिन सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर किए गए प्रयासों से वर्ष 2024 में यह संख्या घटकर 2,147 रह गई. इसी तरह से वर्ष 2025 में प्रदेशभर में अब तक केवल 1,457 दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं. प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया, 'सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा सुधार के क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के सकारात्मक और उत्साहजनक परिणाम सामने आने लगे है, जिससे राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार कमी आई है'.