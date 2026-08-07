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साल का आखिरी सूर्यग्रहण दिन में कर देगा रात, हरियाली अमावस्या और सूर्यग्रहण एक ही दिन, जानें समय

साल का आखिरी सूर्यग्रहण दिन में कर देगा रात (फाइल फोटो) ( Canva )

शहडोल : वर्ष 2026 का आखिरी सूर्यग्रहण अगस्त में पड़ने जा रहा है. इसी दिन हरियाली अमावस्या भी पड़ रही है. ऐसे में लोग पूजा पाठ को लेकर भी असमंजस में हैं क्योंकि ग्रहण काल में पूजन वर्जित होता है. इस आर्टिकल में जानें कि क्या इस सूर्यग्रहण का असर भारत पर पड़ेगा, कब ये सूर्यग्रहण लगेगा और मान्य होगा या नहीं. साल का आखिरी सूर्यग्रहण कब? ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' सूर्य ग्रहण सावन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दिन बुधवार 12 अगस्त को लग रहा है. यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता. इसलिए इस सूर्य ग्रहण का किसी भी तरह का कोई महत्व भारत में नहीं होगा ना ही सूतक मान्य होगा. यही वजह है कि सूतक मान्य नहीं होने से धार्मिक आयोजनों व पूजा पाठ पर कोई पाबंदी नहीं होगी.