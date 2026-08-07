साल का आखिरी सूर्यग्रहण दिन में कर देगा रात, हरियाली अमावस्या और सूर्यग्रहण एक ही दिन, जानें समय
भारत में नहीं दिखाई देगा यह सूर्यग्रहण लेकिन विदेशों में दिन को बना देगा रात, दिखेगी अनोखी खगोलीय घटना. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 11:11 AM IST
शहडोल : वर्ष 2026 का आखिरी सूर्यग्रहण अगस्त में पड़ने जा रहा है. इसी दिन हरियाली अमावस्या भी पड़ रही है. ऐसे में लोग पूजा पाठ को लेकर भी असमंजस में हैं क्योंकि ग्रहण काल में पूजन वर्जित होता है. इस आर्टिकल में जानें कि क्या इस सूर्यग्रहण का असर भारत पर पड़ेगा, कब ये सूर्यग्रहण लगेगा और मान्य होगा या नहीं.
साल का आखिरी सूर्यग्रहण कब?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, '' सूर्य ग्रहण सावन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दिन बुधवार 12 अगस्त को लग रहा है. यह साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता. इसलिए इस सूर्य ग्रहण का किसी भी तरह का कोई महत्व भारत में नहीं होगा ना ही सूतक मान्य होगा. यही वजह है कि सूतक मान्य नहीं होने से धार्मिक आयोजनों व पूजा पाठ पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
ज्योतिष आचार्य बताते हैं, '' 12 अगस्त को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है यह भारत में नहीं दिखेगा लेकिन विदेशों में नजर आएगा. कई जगहों पर यह आंशिक तो कई जगहों पर पूर्ण दिखाई देगा. जिन स्थान पर सूर्यग्रहण दिखाई देता है, वहां सूतक काल भी मान्य होता है और धार्मिक आयोजन भी बंद रहते हैं'' भारतीय समयानुसार 12 अगस्त को रात 9 बजकर 4 मिनट पर ये सूर्यग्रहण शुरू होकर 13 अगस्त की देर रात 1:27 तक चलेगा.
सूर्यग्रहण के दिन ही हरियाली अमावस्या
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री आगे बताते हैं, '' 12 अगस्त को ही हरियाली अमावस्या भी पड़ रही है और इस दिन बहुत से लोग अलग-अलग तरीके से इस अमावस्या को मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं धार्मिक आयोजन करते हैं, क्योंकि सावन की ये अमावस्या बहुत खास मानी गई है. इस बार 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण भी है लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा इसलिए न ही इसका कोई सूतक मान्य होगा, और ना ही किसी तरह के धार्मिक आयोजन और धार्मिक कार्य वर्जित रहेंगे. इसलिए हरियाली तीज में भी विधि अनुसार पूजन होगा होगा, सभी तरह के धार्मिक कार्य अपने नियमानुसार चलते रहेंगे.