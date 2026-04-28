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अरुणाचल में भूस्खलन के दौरान सीकर का लाल शहीद, आज पैतृक गांव काचरेड़ा में होगा अंतिम संस्कार

मंगलवार सुबह पार्थिव देह को कोटपूतली स्थित बीडीएम अस्पताल लाया जाएगा, जहां क्षेत्र के लोग अपने लाडले सपूत के अंतिम दर्शन कर सकेंगे.

जवान देशराज सिंह तंवर
जवान देशराज सिंह तंवर (Photographer Surendra)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 10:01 AM IST

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सीकर : जिले के पाटन कस्बे के निकटवर्ती गांव काचरेड़ा निवासी भारतीय सेना के जवान देशराज सिंह तंवर अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए हैं. शहीद का पार्थिव देह मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेंगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. कर्नल विजेंद्र सिंह ने कहा कि शहीद देशराज सिंह का बलिदान पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है. उनका अंतिम संस्कार पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव में किया जाएगा.

गश्त के दौरान हुआ हादसा : भारतीय सेना की ग्रेनेडियर रेजिमेंट में तैनात देशराज सिंह तंवर इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर तैनात थे. 25 अप्रैल को जब वे अपने साथियों के साथ सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त (पेट्रोलिंग) कर रहे थे, तभी अचानक हुए भीषण भूस्खलन की चपेट में आ गए. पहाड़ी से गिरे मलबे और पत्थरों के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए और वीरगति को प्राप्त हुए.

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आज पहुंचेगी पार्थिव देह, निकलेगी तिरंगा यात्रा : शहीद देशराज सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार शाम विशेष विमान से दिल्ली लाया गया. सेना के प्रोटोकॉल के अनुसार, मंगलवार सुबह पार्थिव देह को कोटपूतली स्थित बीडीएम अस्पताल लाया जाएगा, जहां क्षेत्र के लोग अपने लाडले सपूत के अंतिम दर्शन कर सकेंगे. अस्पताल से काचरेड़ा गांव तक करीब 15-20 किलोमीटर की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. इस यात्रा में हजारों की संख्या में युवा और ग्रामीण शामिल होंगे.

सैन्य परंपराओं वाला परिवार : शहीद देशराज का पूरा परिवार देशभक्ति के जज्बे से ओतप्रोत है. वे मात्र 5 वर्ष पूर्व भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और अल्पायु में ही देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया. उनके दादा भगवान सिंह सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. शहीद देशराज तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थे. उनके बड़े भाई भी वर्तमान में भारतीय सेना में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं. मंगलवार दोपहर को पैतृक गांव काचरेड़ा के मुक्तिधाम में सेना की टुकड़ी उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' देगी और राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन किया जाएगा.

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जवान देशराज सिंह तंवर शहीद
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