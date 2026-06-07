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नायक महेंद्र सिंह का पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार, तीन साल के पुत्र ने दी मुखाग्नि

नायक महेंद्र सिंह को जयपुर से आई सेना की टुकड़ी ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया.

Last rites of Naik Mahendra Singh performed
नायक महेंद्र सिंह का हुआ अंतिम संस्कार (ETV Bharat Khetri)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 3:41 PM IST

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खेतड़ी: उपखंड के ग्राम मेहाड़ा जाटूवास निवासी भारतीय सेना की 12 जाट रेजीमेंट में तैनात नायक महेंद्र सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर छा गई. सैनिक कल्याण अधिकारी सुरेश जांगिड़ ने कहा कि नायक महेंद्र सिंह मेरठ स्थित 12 जाट रेजीमेंट में तैनात थे. गत 5 जून को ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया.

पार्थिव देह के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों और परिजनों ने नम आंखों से अंतिम दर्शन किए. जयपुर से पहुंची सेना की टुकड़ी ने दिवंगत सैनिक को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान रामपुरा बस स्टैंड से मेहाड़ा जाटूवास तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए. पूरे मार्ग में लोगों ने 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम्' के उद्घोष लगाते हुए वीर सपूत को अंतिम विदाई दी.

लोगों ने शहादत को किया प्रणाम, देखें वीडियो (ETV Bharat Jhunjhunu)

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अंतिम संस्कार में शोकाकुल माहौल के बीच नायक महेंद्र सिंह के तीन वर्षीय पुत्र आरव ने मुखाग्नि दी. यह दृश्य देखकर उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं. ग्रामीणों ने दिवंगत सैनिक के राष्ट्रसेवा के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. इस अवसर पर सेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे.

श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि खेतड़ी के एक ओर वीर सपूत ने भारत मां की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है. खेतड़ी विधानसभा सैनिकों का बाहुल्य क्षेत्र है. मैं ऐसे वीर योद्धा को शत-शत नमन करता हूं. पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर ने कहा कि सैनिकों के नाम से जानने वाले की लिस्ट में एक ओर नाम जुड़ गया है. युवा आदित्य धर्मपाल गुर्जर ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वीर जवान की शहादत को मैं बार-बार नमन करता हूं. उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालकर उनका अंतिम विदाई दी गई.

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3 YEAR OLD SON LIT FUNERAL PYRE
नायक महेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार
TIRANGA YATRA IN KHETRI
भारतीय सेना की 12 जाट रेजीमेंट
NAIK MAHENDRA SINGH

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