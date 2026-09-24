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दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह की अंतिम विदाई, पत्नी कल्पना के साथ मुख्यमंत्री भी शवयात्रा में हुए शामिल

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा की अंतिम यात्र ( ETV Bharat )