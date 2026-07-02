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अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में डटे शहीद लांस हवलदार सुरेश गेनन की अंत्येष्टि, 20 मिनट पहले पिता से हुई थी आखिरी बात

सीकर: जिले के दांतारामगढ़ तहसील के हरीपुरा गांव के वीर सपूत लांस हवलदार सुरेश कुमार गेनन का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया. वे पंजाब के पठानकोट में तैनात थे. उनका निधन 1 जुलाई को शहीद को हुआ. वे भारतीय सेना की 3 जाट रेजिमेंट में तैनात थे. सूबेदार सोहन राम ने बताया कि निधन के दौरान शहीद हवलदार सुरेश कुमार गेनन अमरनाथ यात्रा QRT की सुरक्षा टीम का हिस्सा थे. सैन्य अधिकारियों ने उनके निधन को बैटल कैजुअल्टी घोषित किया है. उनके शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे गांव सहित क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. गुरुवार को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव हरीपुरा पहुंचाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

शहीद सुरेश कुमार के पिता जगदीश गेनन ने बताया कि वे वर्ष 2011 में भारतीय थल सेना में भर्ती हुए थे. वर्तमान में वे पंजाब के पठानकोट क्षेत्र में 3 जाट रेजिमेंट में लांस हवलदार के पद पर तैनात थे. उनके पिता ने बताया कि शहादत से महज 20 मिनट पहले ही सुरेश कुमार से उनकी मोबाइल पर बातचीत हुई थी. बातचीत के दौरान उन्होंने जल्द ही छुट्टी लेकर गांव आने का भरोसा दिलाया था. परिवार उनके आने की तैयारियां कर ही रहा था कि कुछ देर बाद उनके शहीद होने की सूचना मिली. यह खबर सुनते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे गांव में मातम छा गया.

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