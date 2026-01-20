ETV Bharat / state

पंचतत्व में विलीन हुए हवलदार गजेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए थे शहीद

बागेश्वर के कपकोट में शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया.

HAVILDAR GAJENDRA SINGH GADHIYA
पंचतत्व में विलीन हुए हवलदार गजेंद्र सिंह (PHOTO- @PoliceBageshwar)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 20, 2026 at 6:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बागेश्वर: उत्तराखंड का लाल बागेश्वर निवासी हवलदार 43 वर्षीय गजेंद्र सिंह गढ़िया सोमवार 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आंतकियों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गए थे. आज मंगलवार को शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बागेश्वर जिले के गैंनाड़ लाया गया. जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.

20 जनवरी मंगवार को दोपहर बाद शहीद का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से केदारेश्वर मैदान स्थित हेलीपैड पर लाया गया. शहीद गजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया. जहां सैकड़ों लोगों की आंखे नम हो गई. लोगों ने शहीद गजेंद्र सिंह अमर रहे के नारे लगाए. इस दौरान पूरा परिवार बिलख पड़ा. लोगों ने उनके अंतिम दर्शन और नम आंखों से शहीद को अंतिम यात्रा के लिए विदा किया. सरयू-खीरगंगा संगम पर अंतिम संस्कार हुआ. इससे पहले पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर और कपकोट ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

पंचतत्व में विलीन हुए हवलदार गजेंद्र सिंह (VIDEO-ETV Bharat)

बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बिश्थी (पाण्याती) के गैंनाड़ गांव के रहने वाले हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया वर्तमान में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात थे. आतंकियों के खिलाफ सेना द्वार चलाए गए ऑपरेशन TRASHI-I में हवलदार गजेंद्र सिंह भी स्पेशल फोर्सेस की इकाई का हिस्सा थे.

HAVILDAR GAJENDRA SINGH GADHIYA
शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार (PHOTO-ETV Bharat)

18 जनवरी को सेना को किश्तवाड़ के सिंहपोरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली. जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई. जिसमें गजेंद्र सिंह गढ़िया समेत 8 जवान घायल हो गए. घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान 19 जनवरी को हवलदार गजेंद्र सिंह ने अंतिम सांस ली.

उधर, हवलदार गजेंद्र सिंह की शहादत की खबर मिलते ही पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई. सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री और विधायकों ने शहीद की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए संवेदनाएं प्रकट कीं.

गजेंद्र सिंह अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे. माता-पिता खेती पर निर्भर हैं, जबकि छोटे भाई की प्राइवेट स्कूल की नौकरी से मिलने वाली आय सीमित है. पत्नी लीला गढ़िया बच्चों की पढ़ाई के लिए देहरादून में किराए के मकान में रह रही थीं. कक्षा चार में पढ़ने वाले दोनों बेटे राहुल और धीरज अब हमेशा के लिए पिता के साए से वंचित हो गए हैं. पत्नी और बच्चे कपकोट पहुंचते ही बेसुध हो गए. गांव का माहौल गमगीन हो गया.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया
शहीद गजेंद्र का अंतिम संस्कार
LAST RITES OF MARTYR GAJENDRA
SHAHEED GAJENDRA SINGH BAGESHWAR
HAVILDAR GAJENDRA SINGH GADHIYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.