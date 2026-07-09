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गाजियाबाद में शहीद को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई, हिंडन घाट पर उमड़ा जनसैलाब

गाजियाबाद के नंदग्राम निवासी असम राइफल्स के वीर जवान स्वर्गीय चंद्र मोहन सिंह का अंतिम संस्कार हिंडन घाट पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ सम्पन्न.

last rites of martyred Assam Rifles soldier late Chandra Mohan Singh
शहीद असम राइफल्स जवान स्वर्गीय चंद्र मोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 9, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
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गाजियाबाद: गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके के निवासी असम राइफल्स के वीर जवान स्वर्गीय चंद्र मोहन सिंह का अंतिम संस्कार गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को हिंडन घाट पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ सम्पन्न किया गया. अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उपस्थित होकर वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं सैन्य टुकड़ी ने शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया और राष्ट्र की सेवा में उनके अद्वितीय योगदान को नमन करते हुए पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी.

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, उप जिलाधिकारी (सदर) गाजियाबाद अरुण दीक्षित और 56 फील्ड रेजिमेंट, मेरठ के कर्नल नवीन शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, शहीद स्वर्गीय चंद्र मोहन सिंह अपने पीछे पत्नी मंजू देवी रावत, पुत्र राहुल सिंह रावत तथा पुत्रियां रितिका रावत एवं यशिका रावत सहित समस्त परिवार को छोड़ गए हैं.

कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने ने कहा, स्वर्गीय चंद्र मोहन सिंह का राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण, साहस एवं कर्तव्यनिष्ठा सदैव स्मरणीय रहेगी. राष्ट्र उनकी वीरता, त्याग एवं बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा. उनके द्वारा देश की रक्षा हेतु दिया गया सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा. अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीद की पावन स्मृति को नमन किया तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की. गाजियाबाद के निवासियों द्वारा शहीद स्वर्गीय चंद्र मोहन सिंह के अद्वितीय साहस, देशभक्ति एवं सर्वोच्च बलिदान को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है.

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