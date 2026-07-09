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गाजियाबाद में शहीद को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई, हिंडन घाट पर उमड़ा जनसैलाब

गाजियाबाद: गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके के निवासी असम राइफल्स के वीर जवान स्वर्गीय चंद्र मोहन सिंह का अंतिम संस्कार गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को हिंडन घाट पर पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ सम्पन्न किया गया. अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उपस्थित होकर वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं सैन्य टुकड़ी ने शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया और राष्ट्र की सेवा में उनके अद्वितीय योगदान को नमन करते हुए पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी.

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, उप जिलाधिकारी (सदर) गाजियाबाद अरुण दीक्षित और 56 फील्ड रेजिमेंट, मेरठ के कर्नल नवीन शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित किए और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, शहीद स्वर्गीय चंद्र मोहन सिंह अपने पीछे पत्नी मंजू देवी रावत, पुत्र राहुल सिंह रावत तथा पुत्रियां रितिका रावत एवं यशिका रावत सहित समस्त परिवार को छोड़ गए हैं.