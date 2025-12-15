ETV Bharat / state

बोकारो में एयरफोर्स के शहीद जवान दीपक कुमार का अंतिम संस्कार, फायरिंग कर दी गई सलामी

बोकारो में एयर फोर्स के शहीद जवान दीपक कुमार सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया.

AIR FORCE SOLDIER FUNERAL IN BOKARO
शहीद वायु सेना जवान दीपक कुमार को श्रद्धांजलि (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 15, 2025 at 6:10 PM IST

बोकारो: जिले के दुग्दा थाना अंतर्गत दुग्दा फुलझरिया के रहने वाले भारतीय वायु सेना के जवान दीपक कुमार सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक आवास फुलझरिया पहुंचा. पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया. सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण तथा जनप्रतिनिधि इस शोक की घड़ी में परिजनों को सांत्वना देने के लिए जवान के घर पर जमा हो गए.


बता दें कि भारतीय वायु सेना के जवान दीपक कुमार सिंह दुग्दा थाना अंतर्गत दुग्दा फुलझरिया के रहने वाले थे. उनके पिताजी का नाम शंभू सिंह है. मृतक जवान राजस्थान के जोधपुर में एयर फोर्स स्टेशन 33 सिग्नल यूनिट में सार्जेंट के पद पर कार्यरत थे. ड्यूटी के दौरान दीपक कुमार सिंह शहीद हो गए. जमुनिया नदी तट पर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. भारतीय वायु सेना के जवानों ने हवाई फायरिंग कर उन्हें अंतिम सलामी दी.

वायु सेना जवान शहीद दीपक कुमार का अंतिम संस्कार (ईटीवी भारत)

अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे जिला प्रशासन

इस दौरान स्थानीय मुखिया रीतीलाल रजक ने कहा कि शहीद दीपक कुमार सिंह हमारे ही गांव के रहने वाले थे. मुखिया ने कहा कि अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन तथा स्थानीय प्रशासन के एक भी अधिकारी मौजूद नहीं थे. जिससे लोगों में एक सवाल उठने लगा कि क्या शहीद जवानों के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी के पास समय का अभाव है या फिर शहीद के बारे में जिला प्रशासन को औपचारिक सूचना नहीं थी.

