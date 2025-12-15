ETV Bharat / state

बोकारो में एयरफोर्स के शहीद जवान दीपक कुमार का अंतिम संस्कार, फायरिंग कर दी गई सलामी

बोकारो: जिले के दुग्दा थाना अंतर्गत दुग्दा फुलझरिया के रहने वाले भारतीय वायु सेना के जवान दीपक कुमार सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक आवास फुलझरिया पहुंचा. पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया. सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण तथा जनप्रतिनिधि इस शोक की घड़ी में परिजनों को सांत्वना देने के लिए जवान के घर पर जमा हो गए.



बता दें कि भारतीय वायु सेना के जवान दीपक कुमार सिंह दुग्दा थाना अंतर्गत दुग्दा फुलझरिया के रहने वाले थे. उनके पिताजी का नाम शंभू सिंह है. मृतक जवान राजस्थान के जोधपुर में एयर फोर्स स्टेशन 33 सिग्नल यूनिट में सार्जेंट के पद पर कार्यरत थे. ड्यूटी के दौरान दीपक कुमार सिंह शहीद हो गए. जमुनिया नदी तट पर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. भारतीय वायु सेना के जवानों ने हवाई फायरिंग कर उन्हें अंतिम सलामी दी.

वायु सेना जवान शहीद दीपक कुमार का अंतिम संस्कार (ईटीवी भारत)

अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे जिला प्रशासन