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सैन्य सम्मान के साथ शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों की आंखें हुईं नम

अल्मोड़ा के शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट पर किया गया. इस दौरान भारत माता की जय के नारे गूंजे.

MARTYR LIEUTENANT BIRESHWAR GOSWAMI
सैन्य सम्मान के साथ शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का अंतिम संस्कार (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 7, 2026 at 10:05 PM IST

3 Min Read
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अल्मोड़ा: जम्मू कश्मीर के राजौरी में काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का अल्मोड़ा में अपने पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. दोपहर बाद सेना के जवान शहीद का पार्थिव शरीर लेकर उनके गांव पांडेखोला पहुंचे. जहां सैकड़ों की संख्या में गांववासी मौजूद रहे. इस दौरान माहौल गमगीन हो गया.

सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए अल्मोड़ा पहुंचा पार्थिव शरीर: शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए अल्मोड़ा लाया गया. जहां प्रशासन, सेना के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान पूरा माहौल गमगीन हो गया. इसके बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए विश्वनाथ घाट ले जाया गया.

विश्वनाथ घाट पर किया गया अंतिम संस्कार: विश्वनाथ घाट पर आयोजित अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भारतीय सेना ने शस्त्र झुकाकर एवं गार्ड ऑफ ऑनर देकर शहीद अधिकारी को अंतिम सलामी दी. सैन्य परंपराओं के अनुरूप पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर आर घोड़के, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र एवं सैन्य अधिकारियों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

"मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में राष्ट्र की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा. साथ ही युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेगा."- अंशुल सिंह, जिलाधिकारी

25 साल की उम्र में दिया बलिदान: बता दें कि कम उम्र में ही बीरेश्वर गोस्वामी में सेना में अफसर बन गए थे. मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने देश के प्रति बलिदान दिया. उनके पिता प्रमोद नाथ गोस्वामी भनोली तहसील में प्रशासनिक अधिकारी और माता सरस्वती देवी हवालबाग में शिक्षिका हैं. शहीर बीरेश्वर के बड़े भाई भी सरकारी विभाग में कार्यरत है. बेटे के निधन की सूचना मिलने के बाद माता पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. जबकि क्षेत्र में शोक की लहर है.

कैसे हुए शहीद? बता दें कि शनिवार 6 जून को जम्मू कश्मीर के राजौरी में काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान 'ऑपरेशन शेरोवाली' के तहत मंजाकोट इलाके के घने जंगल इलाके में ड्यूटी के दौरान वे गहरी खाई में गिर गए थे. घायल अवस्था में जवानों ने उनका रेस्क्यू किया, लेकिन उपचार के दौरान उनका निधन हो गया.

उनकी शहादत पर आर्मी की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने गहरा दुख और शोक जताया है. साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी है. उधर, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम नेताओं ने लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि दी है. उनका कहना है कि लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का यह सर्वोच्च बलिदान देश के इतिहास में साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा.

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