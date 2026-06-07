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सैन्य सम्मान के साथ शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का अंतिम संस्कार, सैकड़ों लोगों की आंखें हुईं नम

सैन्य सम्मान के साथ शहीद लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी का अंतिम संस्कार ( PHOTO- ETV Bharat )