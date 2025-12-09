गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में मारे गए मनीष का हुआ अंतिम संस्कार, डीएम ने परिवार को बंधाया ढांढस
गोवा नाइट क्लब में आग लगने से मरे मनीष का अंतिम संस्कार चंपावत में हुआ
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 9, 2025 at 8:48 PM IST
खटीमा/चंपावत: गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड में उत्तराखंड के मूल रूप से पांच और दिल्ली में रह रहे 4 प्रवासी उत्तराखंड वासियों की मौत हुई. चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के नेत्र सलान निवासी मनीष महर की भी इस हृदय विदारक घटना में जान चली गई. मनीष की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार के सहयोग से एयर लिफ्ट कर उनके शव को गोवा से उनके गांव चंपावत लाया गया.
मंगलवार को गमगीन माहौल में मनीष का अंतिम संस्कार किया गया. जिसमें जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार भी शामिल हुए. सीएम धामी ने भी मनीष के परिजनों से बातचीत कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.
6 दिसंबर की रात गोवा के नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में चंपावत जिले के 22 वर्षीय युवक मनीष महर की भी मौत हो गई थी. उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से मनीष का पार्थिव शरीर सोमवार देर शाम उसके गांव नेत्र सलान पहुंचा. शव के घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया.
मंगलवार सुबह गमगीन माहौल में मनीष का अंतिम संस्कार गांव के श्मशान घाट में किया गया. अंतिम संस्कार में जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण लोग शामिल हुए. उक्त घटना के बाद डीएम ने शोकाकुल परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.
जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने बताया कि, इस घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दुख जताया गया है. परिजनों को अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हर संभव का भरोसा मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है. जिलाधिकारी ने कहा कि, गोवा सरकार के द्वारा भी जल्द परिजनों को राहत राशि दी जाएगी. परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी. युवा मनीष की मौत से पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन बना हुआ है.
स्थानीय लोगों के अनुसार, अपने परिवार का सहारा बनने मनीष गोवा के नाइट क्लब में नौकरी करता था, जो शनिवार को हुए अग्निकांड की भेंट चढ़ गया. मनीष की मौत से परिजन बेसुध पड़े हुए हैं.
