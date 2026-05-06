ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद लाया गया दरोगा का पार्थिव शरीर; घर में मचा कोहराम, अधिकारियों ने परिजनों को दी सांत्वना

थाना प्रभारी कपिल चौधरी ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में दरोगा सत्यवान सिंह की मृत्यु हो गई थी.

फर्रुखाबाद लाया गया दरोगा का पार्थिव शरीर
फर्रुखाबाद लाया गया दरोगा का पार्थिव शरीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 9:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फर्रुखाबाद : दरोगा सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर बुधवार को कादरी गेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला विकास नगर स्थित घर पर लाया गया. दोपहर में दरोगा का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया. पुलिस सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई. दरोगा जनपद जालौन की सदर कोतवाली उरई में तैनात थे. हरियाणा में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी.

परिजनों के मुताबिक, करीब एक वर्ष पूर्व ही उनका दरोगा के पद पर प्रमोशन हुआ था. दरोगा सत्यभान पांच भाइयों में बड़े थे. वह कासगंज जिले के गंजडुंडवारा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम अलीपुर दादर के रहने वाले थे. वह करीब 17 वर्षों से अपने परिवार के साथ फर्रुखाबाद शहर के कादरीगेट क्षेत्र के विकास नगर में रह रहे थे. उनके तीन बेटे और दो बेटियां हैं. दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है. एक बेटे की भी शादी हो चुकी है.

पुलिस के वाहन से बुधवार दोपहर बाद उनका पार्थिव शरीर उरई जालौन से लाया गया. आवास तक वाहन नहीं पहुंच पाने के कारण शव को स्ट्रेचर से घर तक ले जाया गया. जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया, कोहराम मच गया. सीओ सिटी अभय वर्मा सहित कादरी गेट थाने के पुलिसकर्मी पहले से ही मौजूद थे. शव को अंतिम दर्शन के लिए दरवाजे पर रखा गया. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बात की और उन्हें सांत्वना दी.

कादरी गेट थाना प्रभारी कपिल चौधरी ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में दरोगा सत्यवान सिंह की मृत्यु हो गई थी. आज उनका शव फर्रुखाबाद उनके निवास पर लाया गया था.

यह भी पढ़ें : यूपी के 4 पुलिसकर्मियों की हरियाणा में मौत, मृतकों में 2 दरोगा और दो सिपाही शामिल, सभी जालौन में थे तैनात

TAGGED:

5 POLICEMEN DIED NUH ACCIDENT
FARRUKHABAD NEWS
HARYANA ROAD ACCIDENT
BODY OF INSPECTOR
FARRUKHABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.