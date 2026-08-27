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YouTuber छवि वार्ष्णेय और उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ; उज्जैन जाते समय हादसे में हुई थी मौत

YouTuber छवि वार्ष्णेय और उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हाथरस: 23 साल की यूट्यूबर छवि और उनकी मां की सड़क हादसे में मौत होने के बाद बुधवार शाम दोनों का शव उनके गांव महौखास पहुंचा. वहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. एक साथ मां-बेटी की अर्थी उठी तो वहां मौजूद हर एक की आंखे नम हो गईं. मां-बेटी की एक साथ चिता को मुख्यग्नि ढ़ी गई. गांव के बाजार भी शोक में बंद रहे. बुधवार की शाम करीब 5 बजे मां-बेटी के शव गांव आए करीब 7 बजे दोनों के शवों का अंतिम संस्कार हुआ. श्यामलाल के बेटे कृष्णा ने अपनी मां और बहन को मुख्यग्नि दी. छवि के चचेरे भाई सचिन वार्ष्णेय ने बताया था कि छवि बचपन से ही प्रतिभाशाली थीं. उन्होंने ग्रेजुएशन किया था. उनमें शुरू से ही कुछ अलग करने और आगे बढ़ने का जुनून सवार था. YouTuber छवि वार्ष्णेय का शव घर पहुंचने पर उमड़ी भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat) सचिन ने बताया कि साल 2021 में छवि ने YouTube पर अपना चैनल शुरू किया. शुरुआत में उन्होंने अपनी डेली लाइफ से जुड़े व्लॉग और वीडियो बनाए. धीरे-धीरे उनके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे और चैनल की लोकप्रियता बढ़ती गई.