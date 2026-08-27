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YouTuber छवि वार्ष्णेय और उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ; उज्जैन जाते समय हादसे में हुई थी मौत

बुधवार की शाम करीब 5 बजे मां-बेटी के शव गांव आए करीब 7 बजे दोनों के शवों का अंतिम संस्कार हुआ.

YouTuber छवि वार्ष्णेय और उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ.
YouTuber छवि वार्ष्णेय और उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 8:01 AM IST

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हाथरस: 23 साल की यूट्यूबर छवि और उनकी मां की सड़क हादसे में मौत होने के बाद बुधवार शाम दोनों का शव उनके गांव महौखास पहुंचा. वहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. एक साथ मां-बेटी की अर्थी उठी तो वहां मौजूद हर एक की आंखे नम हो गईं. मां-बेटी की एक साथ चिता को मुख्यग्नि ढ़ी गई. गांव के बाजार भी शोक में बंद रहे.

बुधवार की शाम करीब 5 बजे मां-बेटी के शव गांव आए करीब 7 बजे दोनों के शवों का अंतिम संस्कार हुआ. श्यामलाल के बेटे कृष्णा ने अपनी मां और बहन को मुख्यग्नि दी.

छवि के चचेरे भाई सचिन वार्ष्णेय ने बताया था कि छवि बचपन से ही प्रतिभाशाली थीं. उन्होंने ग्रेजुएशन किया था. उनमें शुरू से ही कुछ अलग करने और आगे बढ़ने का जुनून सवार था.

YouTuber छवि वार्ष्णेय का शव घर पहुंचने पर उमड़ी भीड़.
YouTuber छवि वार्ष्णेय का शव घर पहुंचने पर उमड़ी भीड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

सचिन ने बताया कि साल 2021 में छवि ने YouTube पर अपना चैनल शुरू किया. शुरुआत में उन्होंने अपनी डेली लाइफ से जुड़े व्लॉग और वीडियो बनाए. धीरे-धीरे उनके वीडियो लोगों को पसंद आने लगे और चैनल की लोकप्रियता बढ़ती गई.

बाद में उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े वीडियो भी बनाना शुरू किया. सोशल मीडिया पर आगे बढ़ने के सफर में उनके परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया. छवि के YouTube चैनल पर 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर और Instagram पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे.

उज्जैन जाते समय हादसा: हाथरस जंक्शन क्षेत्र के महौखास गांव में रहने वाली 23 साल की छवि वार्ष्णेय यू-ट्यूबर थीं. सोमवार रात वह किराना स्टोर चलाने वाले पिता श्यामलाल मां सारिका वार्ष्णेय, रिश्तेदार सूरजपाल और ड्राइवर सचिन के साथ कार से उज्जैन के लिए निकले थे.

मंगलवार सुबह करीब 6 बजे उनकी कार उज्जैन-गरोठ फोरलेन पर रामाखेड़ी गांव के पास पहुंची. इसी दौरान कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे लोग अंदर फंस गए.

सभी को जैसे-तैसे कार से बाहर निकालकर बड़ौद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. वहां डॉक्टर ने छवि और उनकी मां सारिका को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर घायल श्यामलाल, सूरजपाल और ड्राइवर सचिन को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

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