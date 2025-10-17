पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सहारनपुर के हरदा खेड़ी में होगा अंतिम संस्कार
डॉक्टरों ने बताया कि अकील ने नशीली दवा की ओवरडोज ले ली थी, जिससे मौत हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 3:38 PM IST
सहारनपुर : पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और पूर्व कैबिनेट मंत्री बीबी रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर (34) का बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. अकील अख्तर के निधन की खबर मिलते ही पैतृक गांव हरदा खेड़ी में शोक की लहर दौड़ गई. हरदा खेड़ी में नमाज ए असर के बाद शव को कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा.
परिजन पंचकुला के अस्पताल से शव लेकर पैतृक गांव हरदा खेड़ी के लिए रवाना हो गए हैं. वहीं पंचकुला पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है. परिजनों के मुताबिक अकील ने नशीली दवाई ली थी. वहीं डॉक्टरों ने बताया कि अकील ने नशीली दवा ओवरडोज ले ली थी, जिससे मौत हुई है. घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है.
पुलिस पूछताछ में परिजनों ने बताया कि अकील गुरुवार को बेहोशी की हालत में मिला था. इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं ग्रामीणों ने बताया, अकील हरियाणा हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रेक्टिस करते थे. उनके पिता मोहम्मद मुस्तफा पंजाब में डीजीपी थे. जबकि उनकी मां रजिया सुल्ताना कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुकी हैं.
मोहम्मद मुस्तफा 2021 में पंजाब के डीजीपी पद से सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हो गए थे. वह नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी रहे हैं. खास बात ये है कि IPS मुस्तफा नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार भी रह चुके हैं. परिजनों ने बताया, अकील शादीशुदा थे और उनके एक बेटा और एक बेटी है. वह वर्तमान में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे.
मां रजिया सुल्ताना, चन्नी सरकार में कैबिनेट मंत्री थीं. कांग्रेस ने 2022 में भी रजिया को अपना उम्मीदवार बनाया था. 2022 के मलेरकोटला विधानसभा चुनाव में आप के मोहम्मद जमील-उर-रहमान ने कांग्रेस की रजिया सुल्ताना को 21,686 मतों से हराया था. 1985 बैच के आईपीएस मुस्तफा कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी थे. वह तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए.
उन्होंने कहा था कि अमरिंदर सिंह ने उन्हें डीजीपी बनने से रोकने की साजिश रची थी. उन्होंने कहा था कि उनके जैसे निडर, देशभक्त, राष्ट्रवादी और स्वाभिमानी व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है. मुस्तफा अपने जूनियर दिनकर गुप्ता की पंजाब के डीजीपी पद पर नियुक्ति को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे.
