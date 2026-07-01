ETV Bharat / state

पूर्व दस्यु जगन गुर्जर का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, उमड़ी भीड़, पैरोल पर पहुंचे तीनों भाई

जगन गुर्जर के बेटे ने पिता की हत्या को सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है.

Last rites of Jagan performed
अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या के शिकार हुए पूर्व दस्यु जगन गुर्जर का बुधवार को उसके पैतृक गांव विभूतिपुरा में अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार के दौरान आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. जगन गुर्जर के पुत्र आसाराम ने अंतिम संस्कार की रस्म पूरी की. अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जगन के तीनों भाई विशेष अनुमति एवं पैरोल पर पहुंचे. इनमें अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पप्पू गुर्जर तथा धौलपुर जिला कारागार में बंद लाल सिंह और पान सिंह शामिल रहे. तीनों भाइयों को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार स्थल तक लाया गया और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वापस जेल ले जाया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग आए.

जगन की सोमवार को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या कर दी गई थी. इस मामले में भरतपुर के चर्चित जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु जाट पर हत्या का आरोप लगाया गया है. घटना के बाद से ही गुर्जर समाज और परिजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: हाई सिक्योरिटी जेल के बैरक में मिला कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बेटे ने उठाई सीबीआई जांच की मांग: अंतिम संस्कार के दौरान जगन गुर्जर के पुत्र आसाराम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसके पिता की हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है. उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की. आसाराम ने कहा कि हत्या के आरोपी विष्णु जाट से वह एक बार अवश्य मिलना चाहता है और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आनी चाहिए.

सुरक्षा व्यवस्था के रहे कड़े इंतजाम: जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए थे. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए करीब एक दर्जन पुलिस थानों का जाप्ता तैनात किया गया. इसके अलावा पुलिस लाइन और आरएसी के अतिरिक्त जवानों को भी मौके पर लगाया गया. पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी.

Last rites of Jagan performed
जेल से पैरोल पर आया जगन का भाई (ETV Bharat Dholpur)

यह भी पढ़ें: डकैत जगन गुर्जर के परिजनों का आरोप - छोटे भाई पप्पू गुर्जर की जान को भी खतरा, अजमेर जेल से शिफ्ट करें

यह भी पढ़ें: जगन गुर्जर हत्याकांड : धरने पर बैठे परिजनों और समाज के लोगों की पांच मांगें मानी, सहमति के बाद हुआ पोस्टमार्टम

क्षेत्र में बना रहा चर्चा का विषय: पूर्व दस्यु जगन गुर्जर लंबे समय तक चंबल अंचल और धौलपुर क्षेत्र में सक्रिय रहा था. उसकी जेल के भीतर हुई हत्या और उसके बाद अंतिम संस्कार में उमड़ी भारी भीड़ पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. परिजन लगातार हत्या के पीछे गहरी साजिश होने का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं.

TAGGED:

FORMER DACOIT JAGAN GURJAR MURDERED
LAST RITES PERFORMED IN DHOLPUR
SON DEMANDED CBI ENQUIRY
LAST RITES OF JAGAN PERFORMED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.