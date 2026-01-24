ETV Bharat / state

इंसान और श्वान का अनूठा रिश्ता, 'डॉगसा' का रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार

मोक्ष धाम में किया गया अंतिम संस्कार : डोगसा के अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों ने स्वेच्छा से चंदा इकट्ठा किया, अंतिम संस्कार की सामग्री जुटाई और पिकअप वाहन में डोगसा की अर्थी सजाई गई. भजन-कीर्तन और रामधुन के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई. यात्रा में गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए. मोक्षधाम पहुंचकर ग्रामीणों की मौजूदगी में लकड़ियों से विधिवत अंतिम संस्कार किया गया.

ब्यावर : जिले के एक गांव में एक घटना ने यह दिखा दिया है कि इंसान और जानवर के बीच प्रेम की कोई सीमा नहीं होती. जवाजा पंचायत समिति के राजियावास ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक डॉग की मौत ने पूरे गांव को ऐसे झकझोर दिया, जैसे किसी अपने परिवार के सदस्य का निधन हो गया हो. गांव वाले इस डॉग को प्यार से 'डॉगसा' कहकर पुकारते थे. 3 जनवरी की सुबह अचानक सर्दी के कारण डोगसा की मौत हो गई. खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. लोग आशापुरा माता मंदिर चौक पर इकट्ठा हुए और सर्वसम्मति से फैसला किया कि डोगसा का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हिंदू रीति-रिवाज से किया जाएगा. डॉग के अंतिम संस्कार की यह अनोखी घटना अब पूरे राजस्थान के सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

राजियावास ग्राम पंचायत के सरपंच बृजपाल सिंह रावत ने बताया कि डोगसा का गांव से गहरा रिश्ता था. गांव में हिंदू, मुस्लिम या किसी भी समुदाय में जब किसी की मृत्यु होती तो डोगसा उस घर के बाहर बैठ जाता था. शव यात्रा के साथ मोक्षधाम तक जाता और अंतिम संस्कार के बाद भी 12 दिन तक शोक सभा के दौरान मृतक के घर के बाहर बैठा रहता था. मुस्लिम समुदाय में दफन के समय भी वह कब्रिस्तान तक साथ जाता था. यही वजह थी कि गांव वाले उसे सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानते थे. डोगसा के निधन के बाद मोक्षधाम से लौटकर आशापुरा माता मंदिर चौक स्थित सामुदायिक भवन में शोक बैठक रखी गई और 13वीं से पहले की परंपरा के अनुसार तीये की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान गांव के सभी डॉग को ब्रेड और बिस्किट खिलाए गए, ताकि डोगसा की याद में कोई भी भूखा न रहे.

हिंदू रीति रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार (सौजन्य - सरपंच बृजपाल सिंह)

शोक सभा से 12वें तक हुई रस्में : मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ और 15 जनवरी को बाहरवें की रस्म पूरी की गई. इस मौके पर गांव के छोटे-छोटे बच्चों को लापसी, पूड़ी और दाल खिलाई गई. गांव वालों का कहना है कि डोगसा ने अपने व्यवहार और संवेदनशीलता से सभी का दिल जीत लिया था, इसलिए उसे वही सम्मान दिया गया, जो किसी इंसान को दिया जाता है. राजियावास गांव में जैन समाज के कुछ परिवार भी रहते हैं. हालांकि रोजगार के कारण कई परिवार पलायन कर चुके हैं. बावजूद इसके, पूरे गांव ने एकजुट होकर यह उदाहरण पेश किया कि इंसानियत और करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं होती. डोगसा की यह कहानी आज भी गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है. गांव वालों का कहना है कि यह सिर्फ एक डॉग की मौत नहीं थी, बल्कि उस साथी का बिछड़ना था, जिसने हर दुख में बिना बोले साथ निभाया. यही वजह है कि मौत के बाद भी डोगसा को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.