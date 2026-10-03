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सूरजपुर में जवान विजेंद्र ठाकुर का अंतिम संस्कार, ग्रामीणों ने खुद से तिरंगे में लपेटकर दी अंतिम विदाई

सूरजपुर के देवनगर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान का अंतिम संस्कार हुआ है. अख्तर अली की रिपोर्ट

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सूरजपुर में जवान विजेंद्र ठाकुर का अंतिम संस्कार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 12:07 AM IST

2 Min Read
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सूरजपुर: सूरजपुर के जवान विजेंद्र ठाकुर की संदिग्ध हालत में बीजापुर में मौत हो गई थी. विभाग ने उनकी मौत को खुदकुशी बताया. शुक्रवार को देवनगर में जवान का अंतिम संस्कार हुआ. इससे पहले परिजनों और लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया. परिजनों का आरोप था कि जवान विजेंद्र ठाकुर के शव को तिरंगे से नहीं लपेटा गया था. इसी वजह से ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते रहे. ग्रामीणों ने एक करोड़ रुपये के मुआवजा और जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग की. इस प्रदर्शन के बीच एसडीएम ने आश्वासन दिया. जिसके बाद लोगों और परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया और अंतिम संस्कार किया.

जवान विजेंद्र ठाकुर की बीजापुर में हुई थी मौत

दरअसल SF 6 बटालियन में पदस्थ जवान विजेंद्र ठाकुर की बीजापुर में मौत हो गई थी. विभाग ने मौत की वजह खुदकुशी बताया. बटालियन की ओर से जवान का शव गांव पहुंचाए जाने के बाद परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया. परिवार ने जवान की मौत के पीछे किसी साजिश या हत्या की आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. परिजनों ने आरोप लगाया कि जवान का शव गांव लाए जाने के दौरान विभाग के किसी वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी नहीं थी. इन सब मांगों पर सूरजपुर के एसडीएम ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया. जिसके बाद यह मामला शांत हुआ.

सूरजपुर में जवान का अंतिम संस्कार (ETV BHARAT)

एसडीएम और पुलिस की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी परिजन और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा. उसके बाद लोगों ने जवान का अंतिम संस्कार किया.

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