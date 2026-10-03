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सूरजपुर में जवान विजेंद्र ठाकुर का अंतिम संस्कार, ग्रामीणों ने खुद से तिरंगे में लपेटकर दी अंतिम विदाई

सूरजपुर में जवान विजेंद्र ठाकुर का अंतिम संस्कार ( ETV BHARAT )

सूरजपुर: सूरजपुर के जवान विजेंद्र ठाकुर की संदिग्ध हालत में बीजापुर में मौत हो गई थी. विभाग ने उनकी मौत को खुदकुशी बताया. शुक्रवार को देवनगर में जवान का अंतिम संस्कार हुआ. इससे पहले परिजनों और लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया. परिजनों का आरोप था कि जवान विजेंद्र ठाकुर के शव को तिरंगे से नहीं लपेटा गया था. इसी वजह से ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते रहे. ग्रामीणों ने एक करोड़ रुपये के मुआवजा और जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग की. इस प्रदर्शन के बीच एसडीएम ने आश्वासन दिया. जिसके बाद लोगों और परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया और अंतिम संस्कार किया.